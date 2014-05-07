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Температура в Ленобласти поднимется до +25 градусов 2 июля
Сегодня, 16:17
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Температура в Ленобласти поднимется до +25 градусов 2 июля

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В дневное время осадков не прогнозируется.

Во вторник, 2 июля, в Ленинградской области сохранится переменная облачность. Спасатели предупреждают, что ночью местами, главным образом на восточной стороне региона, вероятны непродолжительные дожди. В дневное время осадков не прогнозируется.

Ветер поменяет направление с северо-западного на западное. Ночью его скорость составит от 4 до 9 м/с, днем усилится до 6–11 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью опустится до диапазона от +10 до +15 °C, днем столбик термометра поднимется до значений от +20 до +25 °C.

Атмосферное давление незначительно повысится ночью и практически стабилизируется в течение дня.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев впервые за лето ждет жара до +28 градусов 3 июля.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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