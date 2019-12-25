Петербуржцев впервые за лето ждет жара до +28 градусов 3 июля

Однако вскоре после этого погода вновь начнет портиться.

Главный метеоролог Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на начало июля, отметив, что вслед за тремя сухими днями столицу ожидает возвращение осадков.

Первые дни месяца порадуют прохладой — максимальная температура воздуха не превысит отметку в +20°C. Но начиная с середины первой декады погода изменится кардинально: среду и четверг ждет заметное потепление. Синоптик особо выделяет третий июльский день, утверждая, что термометры покажут долгожданные +25°C, пока рекордные для летнего сезона значения.

Четверг, согласно прогнозу, обещает стать одним из самых жарких летних дней — столбики термометров поднимутся до комфортных +26...+28 градусов Цельсия.

Однако вскоре погода вновь начнет портиться: циклоны принесут очередные осадки, а дневная температура вернется к привычным для северо-запада +20 градусам.

Ранее мы сообщили о том, что антициклон оттеснит дожди от Петербурга 1 июля.

Фото: Piter.TV