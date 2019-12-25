Петербуржцев впервые за лето ждет жара до +28 градусов 3 июля

Главный метеоролог Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на начало июля, отметив, что вслед за тремя сухими днями столицу ожидает возвращение осадков.
Первые дни месяца порадуют прохладой — максимальная температура воздуха не превысит отметку в +20°C. Но начиная с середины первой декады погода изменится кардинально: среду и четверг ждет заметное потепление. Синоптик особо выделяет третий июльский день, утверждая, что термометры покажут долгожданные +25°C, пока рекордные для летнего сезона значения.
Четверг, согласно прогнозу, обещает стать одним из самых жарких летних дней — столбики термометров поднимутся до комфортных +26...+28 градусов Цельсия.
Однако вскоре погода вновь начнет портиться: циклоны принесут очередные осадки, а дневная температура вернется к привычным для северо-запада +20 градусам.
Ранее мы сообщили о том, что антициклон оттеснит дожди от Петербурга 1 июля.
Фото: Piter.TV
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