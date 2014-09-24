Антициклон оттеснит дожди от Петербурга 1 июля

Атмосферное давление будет повышаться и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 1 июля, метеорологические условия в Петербурге сформирует гребень юго-западного антициклона, который поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и оттеснит осадки на восток Ленобласти. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха составит +18…+20°, в Ленобласти +16…+21°. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы сообщили о том, что июль в Ленобласти стартует с дождливой и пасмурной погоды. Северный и северо-западный ветры достигнут скорости от 6 до 11 м/с. Температурные показатели установятся в пределах от +9 до +14 градусов ночью и от +16 до +21 градуса днём. Давление воздуха постепенно начнет повышаться.

Фото: Piter.TV