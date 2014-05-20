Июль в Ленобласти стартует с дождливой и пасмурной погоды

Температурные показатели установятся в пределах от +9 до +14 градусов ночью и от +16 до +21 градуса днём.

Начало второго месяца лета 2025 года в Ленинградской области встретит жителей пасмурной погодой с приятными температурами. Уже 1 июля область ожидает переменная облачность с короткими дождевыми осадками в некоторых местах.

Северный и северо-западный ветры достигнут скорости от 6 до 11 м/с. Температурные показатели установятся в пределах от +9 до +14 градусов ночью и от +16 до +21 градуса днём. Давление воздуха постепенно начнет повышаться.

Синоптики сообщают, что к Петербургу и 47-му региону приближаются циклоны, которые усилять интенсивность осадков к концу предстоящей недели. Впрочем, температурный режим останется стабильным, держась около отметок в +20 градусов.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"