В последний день июня Петербург окажется в тылу циклона

В понедельник погода в городе на Неве будет формироваться под влиянием периферии циклонического вихря, центр которого ближе к середине дня окажется над Верхневолжьем. В связи с этим прогнозируется облачность, во второй половине дня с прояснениями, и кратковременные дожди, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".
Температура воздуха составит +17…+19°, в Ленобласти +15…+20°. Ветер северный 5-10 м/с порывистый.
Атмосферное давление будет повышаться и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.
Ранее мы сообщили о том, что Циклон "Корнелиус" принес в Петербург дожди, ветер и похолодание.
Фото: Piter.TV
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