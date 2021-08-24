В последний день июня Петербург окажется в тылу циклона

Температура воздуха составит +17…+19°.

В понедельник погода в городе на Неве будет формироваться под влиянием периферии циклонического вихря, центр которого ближе к середине дня окажется над Верхневолжьем. В связи с этим прогнозируется облачность, во второй половине дня с прояснениями, и кратковременные дожди, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха составит +17…+19°, в Ленобласти +15…+20°. Ветер северный 5-10 м/с порывистый.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы сообщили о том, что Циклон "Корнелиус" принес в Петербург дожди, ветер и похолодание.

Фото: Piter.TV