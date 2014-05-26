Циклон "Корнелиус" принесёт в Петербург дожди, ветер и похолодание

Столбики термометров покажут до +19 градусов.

Санкт-Петербург и Ленинградскую область в это воскресенье, 29 июня, ожидает ненастная погода из-за циклона "Корнелиус", пришедшего с северо-запада. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в городе и области пройдут дожди, местами ливни, возможны грозы.

Температура воздуха составит +15…+17°C, в области — +14…+19°C. Ветер юго-западный, переходящий в северо-западный, усилится к вечеру до 12–17 м/с. Атмосферное давление опустится до 743 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

В понедельник осадки продолжатся, но станут менее интенсивными. Ночью столбики термометров покажут +11…+13°C, днём — до +17…+19°C. Жителям города советуют запастись зонтами и тёплой одеждой.

Ранее Piter.TV сообщал, что в июне в Петербурге выпало 84 миллиметра осадков.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")