  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В июне в Петербурге выпало 84 миллиметра осадков
Сегодня, 15:30
105
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В июне в Петербурге выпало 84 миллиметра осадков

0 0

Погоду в предстоящие дни улучшит антициклон.

С начала июня в Петербурге выпало 84 миллиметра осадков – 122%. А средняя температура воздуха отстает от климатической нормы на 0,2 градуса, сообщил синоптик Михаил Леус. 

Погоду в предстоящие дни улучшит антициклон. 

В атмосфере на Петербургом антициклон будет господствовать в пятницу и субботу – в эти дни в городе на Неве без осадков, завтра температура поднимется до +20…+22 градусов, а в субботу и до +21…+23 градусов. 

Михаил Леус, синоптик 

Как мы рассказывали ранее, в воскресенье в Северную столицу вернутся дожди, столбики термометров покажут +17…+19 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: осадки, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии