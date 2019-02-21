В июне в Петербурге выпало 84 миллиметра осадков

Погоду в предстоящие дни улучшит антициклон.

С начала июня в Петербурге выпало 84 миллиметра осадков – 122%. А средняя температура воздуха отстает от климатической нормы на 0,2 градуса, сообщил синоптик Михаил Леус.

Погоду в предстоящие дни улучшит антициклон.

В атмосфере на Петербургом антициклон будет господствовать в пятницу и субботу – в эти дни в городе на Неве без осадков, завтра температура поднимется до +20…+22 градусов, а в субботу и до +21…+23 градусов. Михаил Леус, синоптик

Как мы рассказывали ранее, в воскресенье в Северную столицу вернутся дожди, столбики термометров покажут +17…+19 градусов.

Фото: Piter.TV