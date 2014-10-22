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В ночь "Алых парусов" в Петербурге будет до +13 градусов
Сегодня, 11:57
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В ночь "Алых парусов" в Петербурге будет до +13 градусов

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До конца месяца погода радикально не улучшится.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в эфире программы "Пять углов" на радио "Комсомольская правда" заявил о том, что 28 июня, в день проведения праздника выпускников "Алые паруса", дожди не ожидаются. А ночью температура будет +10…+13 градусов. 

Так что можно ограничиться праздничными пуховиками. А в воскресенье к нам придет новый циклон, который снова принесет осадки. 

Александр Колесов, синоптик 

До конца месяца погода радикально не улучшится. Прогнозируют температуру воздуха в районе +20 градусов, в начале следующей недели придут осадки. 

Ранее мы сообщили о том, что 26 июня Петербург снова находится в холодном тылу циклона. Температура воздуха не превысит +15…+17 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: алые паруса, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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