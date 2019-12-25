Петербург 26 июня снова находится в холодном тылу циклона

Днём до +18 градусов.

В четверг на погоду Северной столицы будет по-прежнему влиять циклонический вихрь. Уходя на юг Архангельской области, по своей западной периферии, он будет поставлять к берегам Невы очаги дождей и холодные воздушные массы. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на 26 июня.

При облачной с прояснениями погоде температура воздуха не превысит в Петербурге +15…+17 градусов, в Ленинградской области +13…+18 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу ожидается без осадков, ночью +10…+12 градусов, днём +18…+20 градусов.

Как ранее рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, ливни накроют Петербург до конца недели.

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Фото: Piter.tv