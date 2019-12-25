Ливни накроют Петербург до конца недели: до 30 мм осадков за двое суток

Согласно прогнозу, в течение 24 и 25 июня ожидаются обильные осадки.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ближайшие два дня сохранится дождливая погода. Причиной стал циклон, который медленно перемещается с запада на восток, проходя через территорию Финляндии и северо-запада России. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Согласно прогнозу, в течение 24 и 25 июня ожидаются обильные осадки. В первой половине вторника и ночью среды пройдут дожди фронтального характера, местами возможны сильные ливни. Общее количество осадков за два дня может составить 15-25 мм, а в отдельных районах – до 30 мм и более. В Петербурге это почти половина месячной нормы.

На фоне облачности и дождей температура воздуха останется ниже нормы: ночью +11…+13 °C, днём +15…+17 °C. Ветер будет умеренным, юго-западного и западного направления, до 6–11 м/с.

Существенное улучшение погоды ожидается только к пятнице, 26 июня. Осадки прекратятся, а дневная температура повысится до +20 °C.

Фото: Piter.tv