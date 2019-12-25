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В Ленобласти 26 июня пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 15:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 26 июня пройдут кратковременные дожди

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Днем +13...+18 градусов.

В Ленинградской области в четверг, 26 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов региона в этот день пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Как ранее рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, существенное улучшение погоды ожидается только к пятнице, 26 июня. Осадки прекратятся, а дневная температура повысится до +20 градусов. 

Фото: unsplash (Armands Brants

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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