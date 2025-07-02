Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружений

Москва кратно нарастила объемы отечественного производства по всем видам вооружений. Соответствующее заявление сделал росийский министр по промышленному развитию и торговли Антон Алиханов, выступая перед законодателями в верхней палате парламента на правительством часе.
Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объемы. И на совещаниях у президента по проекту госпрограммы вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы.
Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ
Минпромторг будет увеличивать скидки по механизмам поддержки спроса на покупку автомобилей.
Фото и видео: Совет Федерации
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