Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружений

Антон Алиханов сообщил о развитии ОПК в стране.

Москва кратно нарастила объемы отечественного производства по всем видам вооружений. Соответствующее заявление сделал росийский министр по промышленному развитию и торговли Антон Алиханов, выступая перед законодателями в верхней палате парламента на правительством часе.

Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объемы. И на совещаниях у президента по проекту госпрограммы вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы. Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ

Минпромторг будет увеличивать скидки по механизмам поддержки спроса на покупку автомобилей.

Фото и видео: Совет Федерации