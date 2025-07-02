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Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружений

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Антон Алиханов сообщил о развитии ОПК в стране.

Москва кратно нарастила объемы отечественного производства по всем видам вооружений. Соответствующее заявление сделал росийский министр по промышленному развитию и торговли Антон Алиханов, выступая перед законодателями в верхней палате парламента на правительством часе.

Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объемы. И на совещаниях у президента по проекту госпрограммы вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы.

Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ

Минпромторг будет увеличивать скидки по механизмам поддержки спроса на покупку автомобилей.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: антон алиханов, впк, минпромторг, опк, правительственный час, совет федерации
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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