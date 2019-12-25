В ГД предложили рассчитывать скидки от минимальной цены товара за месяц

Борис Чернышов призывает учитывать при разработке правил особенности их применения к новым товарам, скоропортящейся продукции, последовательному снижению стоимости, программам лояльности и скидкам за счет маркетплейсов.

В России скидки в магазинах и на маркетплейсах следует рассчитывать от минимальной цены, по которой продавец предлагал товар в течение 30 дней до начала акции. Соответствующе заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал вице-спикер Государственной думы, председатель профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов (ЛДПР). Политический деятель уточнил, что направил инициативу с адрес министра по промышленности и торговли Антона Алиханова. Депутат считает, что сейчас продавцы могут искусственно повышать стоимость товаров перед распродажами, а затем объявлять скидку клиентам уже от новой цены. В результате покупатель видит значительное снижение стоимости товара, хотя фактически тот продается по прежней стоимости.

Прошу вас рассмотреть предложение об установлении единых правил расчета и отображения скидок в розничной торговле, включая интернет-магазины и маркетплейсы: рассчитывать заявленный размер скидки от минимальной цены, по которой тот же продавец предлагал товар в течение 30 календарных дней до начала акции. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

Также политический деятель предлагает федеральным властям обязать продавцов указывать минимальную цену товара за предыдущие 30 дней непосредственно на ценнике или в карточке товара. Дополнительно продавцы должны будут хранить историю изменения цен на товар и предоставлять ее уполномоченным контрольным органам по запросу. Для маркетплейсов предлагается отдельно определить ответственность продавцов и операторов торговых цифровых площадок в зависимости от того, кто из них устанавливает цену и размещает информацию о скидке.

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Фото: Piter.tv