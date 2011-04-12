Минпромторг будет увеличивать скидки по механизмам поддержки спроса на покупку авто

Российское министерство по развитию промышленности и торговли будет увеличивать скидки по механизмам поддержки спроса на покупку автомобильного транспорта. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Антон Алиханов, выступая перед законодателями в верхней палате парламента на правительством часе. Чиновник из федерального правительства объяснил сенаторам, что власти намерены не допустить падения продаж в отрасли на 40 процентов. В прошлом году в автопроме удалось добиться роста на 35 процентов за счет различных программ государственной поддержки спроса со стороны покупателей. Однако за последние пять месяцев 2025 года внутренний рынок в отрасли снижается на 28 процентов под влиянием запретительных ставок, а также ужесточившихся условий по автокредитованию.
Чтобы не допустить прогнозируемой 40%-ной просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливаем программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"
Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ
Минпромторг призвал повысить ответственность за продажу подделок на маркетплейсах.
Фото и видео: Совет Федерации
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