Минпромторг будет увеличивать скидки по механизмам поддержки спроса на покупку авто

Антон Алиханов рассказал о ситуации с продажей автомобилей в России.

Российское министерство по развитию промышленности и торговли будет увеличивать скидки по механизмам поддержки спроса на покупку автомобильного транспорта. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Антон Алиханов, выступая перед законодателями в верхней палате парламента на правительством часе. Чиновник из федерального правительства объяснил сенаторам, что власти намерены не допустить падения продаж в отрасли на 40 процентов. В прошлом году в автопроме удалось добиться роста на 35 процентов за счет различных программ государственной поддержки спроса со стороны покупателей. Однако за последние пять месяцев 2025 года внутренний рынок в отрасли снижается на 28 процентов под влиянием запретительных ставок, а также ужесточившихся условий по автокредитованию.

Чтобы не допустить прогнозируемой 40%-ной просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливаем программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ

Минпромторг призвал повысить ответственность за продажу подделок на маркетплейсах.

Фото и видео: Совет Федерации