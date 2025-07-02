Минпромторг призвал повысить ответственность за продажу подделок на маркетплейсах

Антон Алиханов призвал заняться регулированием деятельности онлайн-торговли.

Российское министерство по развитию промышленности и торговли считает необходимым ужесточить ответственность за продажу контрафактной продукции на маркетплейсах. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Антон Алиханов, выступая перед законодателями в верхней палате парламента на правительством часе. В Совете Федерации чиновник из федерального правительства указал, что важно обеспечить проверку необходимых сведений через государственные информационные системы и выстроить отношения онлайн-платформ со своими контрагентами.

Настало время урегулировать отдельные моменты деятельности маркетплейсов и выровнять правила игры с офлайн сегментом. А именно - ужесточить контроль за маркировкой размещаемых товаров, повысить ответственность за продажу контрафакта или подделок. Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ

Минпромторг намерен обязать при локализации автомобилей использовать российские компоненты.

Фото и видео: Совет Федерации