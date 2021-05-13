Минпромторг намерен обязать при локализации автомобилей использовать российские компоненты

Российское министерство по промышленному развитию и торговле рассматривает возможность обязать иностранных производителей при локализации автомобилей на территории нашего государства использовать для этих целей исключительно отечественные компоненты. Соответствующее заявление перед законодателями в верхней палате парламента сделал руководитель профильного ведомства Антон Алиханов. Чиновник из федерального правительства выступил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Что касается обязательства, для в том числе наших китайских партнеров, которые сейчас заходят с локализационными проектами, <…> у нас есть намерение относительно введения обязательности использования ряда комплектующих, произведенных в России.
Антон Алиханов, глава Минпром торга РФ
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Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации
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