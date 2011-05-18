Минпромторг подготовит предложение о продлении параллельного импорта на 2026 год

Роман Чекушов раскрыл планы на 2-26 год по созданию списка товаров, подлежащих программе.

Российское министерство по промышленности и торговле считает, что механизм параллельного импорта должен быть продлен на 2026 год. Соответствующее заявление журналистам сделал статс-секретарь, заместитель главы профильного ведомства Роман Чекушов. Эксперт отметил, что специалисты готовят предложения к федеральному правительству. Чиновник пояснил, что в среднем раз в квартал Минпромторг обновляет реестр тех товаров, которые поставляются по программе. Очередные изменения в документ планируются в конце лета или начале сентября 2025 года. Такой приказ не планируется существенно расширять. За последний год тенденция, наоборот, идет к сокращению тех брендов, которые подлежат параллельному импорту.

Пока таких решений не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлен на 2026 год. Соответствующие предложение мы подготовим. Роман Чекушов, замглавы Минпромторга РФ

Чиновник указал, что в рамках проводимой работы для начала собираются предложения от экономических отраслей, отечественных производителей, которые подтверждают факт того, что они уже готовы заместить импортные товары и производят их в достаточном количестве. Также обрабатываются заявления от компаний, которые решили официально или уже официально поставлять в страну товары, поэтому просят их исключить из приказа о параллельном импорте.

Минпромторг не видит предпосылок для регулирования цен на отдельные товары.

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