Минпромторг не видит предпосылок для регулирования цен на отдельные товары

Роман Чекушов рассказал о том, как кабмин контролирует ситуацию на внутреннем рынке.

Российское министерство по промышленности и торговли не видит предпосылок для введения в стране регулирования цен на какие-либо категории товаров. Соответствующее заявление сделал в интервью для издания "Российская газета" статс-секретарь, заместитель главы профильного ведомства Роман Чекушов. Эксперт отметил, что правительству удается сохранять баланс интересов за счет грамотного распределения наценки на отдельные категории продукции. Чиновник добавил, что в России наблюдается изменение структуры потребления в пользу более дорогих товаров при учете роста реальных располагаемых доходов местного населения.

Но если вдруг ситуация с ценами резко изменится в негативную сторону, тогда некоторые меры регулирования все же могут потребоваться. И здесь мы, как регулятор ответственно подойдем к своей работе. Роман Чекушов, замглавы Минпромторга РФ

Минпромторг создал группу по популяризации русской кухни.

Фото: Piter.tv