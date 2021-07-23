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Минпромторг создал группу по популяризации русской кухни
Сегодня, 14:50
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Минпромторг создал группу по популяризации русской кухни

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В состав группы вошли историки и представители ресторанов.

Минпромторг РФ создал группу по популяризации русской кухни. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В состав группы вошли историки и представители ресторанов. Отмечается, что ее создали для сохранения и популяризации русской кухни как национальной кухни государствообразующего народа России. Председателем рабочей группы назначен заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов.

Ранее в Роспотребнадзоре по Петербургу перечислили полезные свойства "майской" зелени.

Фото: pxhere.com

Теги: минпромторг россии, рабочая группа, русская кухня
Категории: Лента новостей, Новости России,

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