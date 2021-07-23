Минпромторг создал группу по популяризации русской кухни

В состав группы вошли историки и представители ресторанов.

Минпромторг РФ создал группу по популяризации русской кухни. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В состав группы вошли историки и представители ресторанов. Отмечается, что ее создали для сохранения и популяризации русской кухни как национальной кухни государствообразующего народа России. Председателем рабочей группы назначен заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов.

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