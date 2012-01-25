В Роспотребнадзоре по Петербургу перечислили полезные свойства "майской" зелени

Например, в петрушке много витамина С, еще она не уступает моркови по каротину.

Май является зеленым месяцем: тепло способствует появлению на прилавках первой местной свежей зелени. О чем именно идет речь, рассказали в Роспотребнадзоре по Петербургу.

Например, в петрушке много витамина С, еще она не уступает моркови по каротину. В тех же 50 граммах содержится дневная норма витамина А. Кинза богата клетчаткой, эфирными маслами и антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровье.

Зеленый лук содержит в себе рекордное количество витаминов: всего 100 граммов зелени покрывают 200% суточной нормы калия, 100% – витаминов С и А.

Добавляйте свежую зелень в салаты, супы и вторые блюда – и будьте здоровы! Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")