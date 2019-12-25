В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, чем полезна овсяная каша

Овсяная крупа представляет недробленые зерна, которые подверглись пропариванию.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 7 мая перечислили полезные свойства овсяной каши. Эта крупа мировой лидер рейтинга среди остальных.

Овсяная крупа представляет недробленые зерна, которые подверглись пропариванию. Их обязательно очищают от оболочки и шлифуют. Польза овсянки в том, что регулярное употребление каши способствует нормализации уровня сахара в крови, благотворно влияет на работу мозга и дает заряд бодрости.

В овсяной крупе есть глютен, соответственно, ее нельзя употреблять людям с целиакией. Кроме того, врачи не рекомендуют включать в рацион овсянку всем, у кого диагностировали почечную недостаточность. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Чтобы приготовить овсяную кашу, нужны 100 граммов овсянки, 200 миллилитров жидкости, а также соль и сахар.

Доведите до кипения жидкость и засыпьте овсянку. Перемешайте, убавьте нагрев до среднего и варите до готовности. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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