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В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, чем полезна овсяная каша
Сегодня, 10:02
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В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, чем полезна овсяная каша

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Овсяная крупа представляет недробленые зерна, которые подверглись пропариванию.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 7 мая перечислили полезные свойства овсяной каши. Эта крупа мировой лидер рейтинга среди остальных. 

Овсяная крупа представляет недробленые зерна, которые подверглись пропариванию. Их обязательно очищают от оболочки и шлифуют. Польза овсянки в том, что регулярное употребление каши способствует нормализации уровня сахара в крови, благотворно влияет на работу мозга и дает заряд бодрости. 

В овсяной крупе есть глютен, соответственно, ее нельзя употреблять людям с целиакией. Кроме того, врачи не рекомендуют включать в рацион овсянку всем, у кого диагностировали почечную недостаточность. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу 

Чтобы приготовить овсяную кашу, нужны 100 граммов овсянки, 200 миллилитров жидкости, а также соль и сахар. 

Доведите до кипения жидкость и засыпьте овсянку. Перемешайте, убавьте нагрев до среднего и варите до готовности.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу 

Ранее на Piter.TV: в Роспотребнадзоре по Петербургу перечислили полезные свойства петрушки. 

Фото: pxhere 

Теги: овсянка, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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