В Роспотребнадзоре по Петербургу перечислили полезные свойства петрушки

В петрушке витамина С больше, чем в цитрусовых.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу назвали полезные свойства петрушки. Эту зелень рекомендуют включать в рацион как источник важных витаминов, минералов и биологически активных веществ.

В петрушке витамина С больше, чем в цитрусовых. Он укрепляет иммунитет, способствует усвоению железа и защищает клетки от окислительного стресса. Витамин К необходим для нормальной свертываемости крови и здоровья костей. А витамин А поддерживает зрение, кожу и иммунную систему. B9 важен для кроветворения и профилактики анемии.

Кроме того, в зелени есть минералы и микроэлементы. Калий регулирует давление и работу сердца, железо способствует профилактике анемии. Кальций и магний укрепляют кости и нервную систему.

Петрушка содержит флавоноиды (апигенин, лютеолин), которые помогают бороться с воспалением и снижают риск хронических заболеваний. Эфирные масла и клетчатка в петрушке стимулируют работу ЖКТ, помогают при вздутии и улучшают аппетит. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Помимо этого, петрушка обладает мягким мочегонным действием.

Петрушку стоит употреблять в салатах, гарнирах и смузи. Ее необходимо тщательно мыть перед употреблением, чтобы избежать попадания бактерий и пестицидов.

Петрушка может быть противопоказана при некоторых заболеваниях почек и беременности (из-за стимулирующего действия), поэтому при наличии хронических болезней проконсультируйтесь с врачом. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу