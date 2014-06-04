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В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, в чем больше всего витамина А
Сегодня, 15:35
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В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, в чем больше всего витамина А

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Витамин является группой схожих веществ, их делят на ретиноиды и каротиноиды.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, где содержится витамин А. На самом деле, он является группой схожих веществ, их делят на ретиноиды и каротиноиды. 

Ретиноиды есть в продуктах животного происхождения: чем жирнее продукт, тем больше в нем ретиноидов. Богатые источники: печень, сливочный сыр, икра горбуши, куриное яйцо и молоко. 

При длительной термической обработке (например, жарке) часть ретиноидов разрушается. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Каротиноиды придают растительным продуктам оранжевый или желтый цвет. Они содержатся в моркови, петрушке, тыкве и абрикосах. 

Но есть нюанс! Каротиноиды усваиваются хуже: их биологическая активность в 12 раз ниже, чем у ретиноидов. Поэтому растительных источников нужно значительно больше. Суточная норма для взрослого: 900 мкг ретиноидов и каротиноидов в день. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

При нехватке витамина А могут появиться сухость кожи, ломкость волос, поперечные полосы на ногтях и ухудшение зрения в темноте. 

Ранее на Piter.TV: петербургский Роспотребнадзор перечислил полезные свойства бананов.

Фото: pxhere 

Теги: витамин а, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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