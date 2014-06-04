В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, в чем больше всего витамина А

Витамин является группой схожих веществ, их делят на ретиноиды и каротиноиды.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, где содержится витамин А. На самом деле, он является группой схожих веществ, их делят на ретиноиды и каротиноиды.

Ретиноиды есть в продуктах животного происхождения: чем жирнее продукт, тем больше в нем ретиноидов. Богатые источники: печень, сливочный сыр, икра горбуши, куриное яйцо и молоко.

При длительной термической обработке (например, жарке) часть ретиноидов разрушается. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Каротиноиды придают растительным продуктам оранжевый или желтый цвет. Они содержатся в моркови, петрушке, тыкве и абрикосах.

Но есть нюанс! Каротиноиды усваиваются хуже: их биологическая активность в 12 раз ниже, чем у ретиноидов. Поэтому растительных источников нужно значительно больше. Суточная норма для взрослого: 900 мкг ретиноидов и каротиноидов в день. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

При нехватке витамина А могут появиться сухость кожи, ломкость волос, поперечные полосы на ногтях и ухудшение зрения в темноте.

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