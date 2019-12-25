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Петербургский Роспотребнадзор перечислил полезные свойства бананов
Сегодня, 10:51
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Петербургский Роспотребнадзор перечислил полезные свойства бананов

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Плоды богаты калием, магнием, витаминами B6 и C и помогают поддерживать энергию.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу перечислили полезные свойства бананов. Плоды богаты калием, магнием, витаминами B6 и C и помогают поддерживать энергию. 

Так, бананы поддерживают работу сердца и сосудов, улучшают пищеварение, помогают бороться со стрессом и быстро восстанавливают силы после физических нагрузок. Злоупотреблять ими при диабете не стоит. А еще бананы могут вызывать вздутие у некоторых людей. 

Управление рекомендует выбирать бананы без темных пятен, хранить их при комнатной температуре. 

Мойте кожуру перед очищением (чтобы избежать попадания бактерий), детям до 3 лет давайте бананы в умеренных количествах. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее мы сообщили о том, что жителям Петербурга напомнили, чем полезны апельсины и лимоны. Эти цитрусовые радуют не только ярким вкусом, но и содержат много веществ, необходимых для здоровья. 

Фото: pxhere 

Теги: бананы, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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