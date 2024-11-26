Гладков поблагодарил правительство за помощь Белгородской области

Глава региона рассказал о финансовой помощи Москвы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил федеральное правительство за постоянную помощь региону в решении сложных ситуаций. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник указал на то, что благодаря государственной поддержке свыше 16 тысяч детей смогли в летний сезон отдохнуть на территории Крыма. Он добавил, что в первую очередь речь идет о несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях участников специальной военной операции и жителей приграничных районов.

Хочу высказать слова благодарности правительству РФ во главе с Михаилом Владимировичем Мишустиным за постоянную помощь, которая оказывается региону... связанных с оперативной обстановкой, и с точки зрения его развития. Вячеслав Гладков, глава региона

Глава области подчеркнул, что вчера кабинетом министров РФ было принято решение о выделении Белгороду дополнительно 200 миллионов рублей. Денежные средства отправятся на выполнение обязательств властей по социальному контракту. Таким образом, общий объем средств превысил один миллиард рублей.

В Белгородской области провели учения без сотовой связи.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков