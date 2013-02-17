В Белгородской области провели учения без сотовой связи

Вячеслав Гладков сообщил о работе властей региона по подготовке к ЧС.

Тренировочные мероприятия при полном отсутствии сотовой связи провели представители шести приграничных муниципалитетов, находящихся на территории Белгородской области. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный аккаунт в Telegram. Чиновник указал местному населению, что ситуации в которых отсутствует мобильная связь, могут возникнуть в любом населенном пункте. Специалисты отработали на учениях подобный сценарий. таким образом власть формирует навык взаимодействия между профильными структурами в чрезвычайной ситуации.

Для того чтобы помочь людям справиться с крайне сложными, зачастую трагическими обстоятельствами, связанными с оперативной обстановкой, стараемся максимально в большом объеме проводить учения между всеми администрациями, органами государственной власти, частными предприятиями, силовыми структурами... Вячеслав Гладков, глава региона

Жительница Белгородской области погибла из-за непогоды.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков