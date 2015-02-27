Жительница Белгородской области погибла из-за непогоды

Вячеслав Гладков рассказал о последствиях непогоды в регионе.

Россиянка погибла из-за сильного ветра в Ракитянском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте". Соответствующее заявление сделал глава региона Вячеслав Гладков через собственнй аккаунт в социальной сети "Вконтакте". Губернатор отметил, что в результате плохих погодных условий на территории повреждены кровли нескольких социальных объектов, размещенных в Яковлевском округе и Ракитянском районе. Известно, что Старооскольском, Губкинском и Шебекинском округах, в Белгородском районе фиксируются временные отключения электроэнергии.

Ко всей нашей сложной оперативной обстановке прибавились еще испытания, связанные с непогодой - сильный ветер. В Ракитянском районе произошла трагедия - погибла женщина. Вячеслав Гладков, глава региона

Известно, что аварийные бригады работают над ликвидацией проблем и до 14 часов дня должны уже восстановить все повреждеения.

Более 4 тыс. белгородских семей получили компенсации за аренду жилья.

Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков