Более 4 тыс. белгородских семей получили компенсации за аренду жилья

Свыш четырех тысяч семей в Белгородской области, чье жилье оказалось разрушено из-за результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) или осталось во временно закрытых населенных пунктах, в настоящее время уже получили от местных властей компенсации за аренду жилья. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Губернатор отметил, на территории действует государственная мера поддержки пострадавших.
Вчера из областного бюджета было перечислено 110 млн рублей, 4 018 семей получили частичную оплату за арендуемое жилье: 20 тыс. и 40 тыс. рублей.
Вячеслав Гладков, глава региона
Гладков: три женщины вступили в отряд "БАРС-Белгород".
Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все