Более 4 тыс. белгородских семей получили компенсации за аренду жилья

Вячеслав Гладков рассказал о поддержке граждан, лишившихся жилья из-за атак ВСУ.

Свыш четырех тысяч семей в Белгородской области, чье жилье оказалось разрушено из-за результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) или осталось во временно закрытых населенных пунктах, в настоящее время уже получили от местных властей компенсации за аренду жилья. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Губернатор отметил, на территории действует государственная мера поддержки пострадавших.

Вчера из областного бюджета было перечислено 110 млн рублей, 4 018 семей получили частичную оплату за арендуемое жилье: 20 тыс. и 40 тыс. рублей. Вячеслав Гладков, глава региона

Гладков: три женщины вступили в отряд "БАРС-Белгород".

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков