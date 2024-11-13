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Более 4 тыс. белгородских семей получили компенсации за аренду жилья

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Вячеслав Гладков рассказал о поддержке граждан, лишившихся жилья из-за атак ВСУ.

Свыш четырех тысяч семей в Белгородской области, чье жилье оказалось разрушено из-за результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) или осталось во временно закрытых населенных пунктах, в настоящее время уже получили от местных властей компенсации за аренду жилья. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Губернатор отметил, на территории действует государственная мера поддержки пострадавших.

Вчера из областного бюджета было перечислено 110 млн рублей, 4 018 семей получили частичную оплату за арендуемое жилье: 20 тыс. и 40 тыс. рублей.

Вячеслав Гладков, глава региона

Гладков: три женщины вступили в отряд "БАРС-Белгород".

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков 

Теги: белгородская область, всу, вячеслав гладков, семьи
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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