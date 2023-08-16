Гладков: три женщины вступили в отряд "БАРС-Белгород"

В регионе рассказали о том, какие должности получат вновь прибывшие.

Три женщины приняли решение вступить в добровольческий отряд "БАРС-Белгород". Речь идет о руководителе одного из пунктов временного размещения граждан, медсестре и советнике одного из заместителей главы российского приграничного региона. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Губернатор отметил, что документы были подписаны 7 октября. Ранее единственной женщиной в отряде была глава Красногвардейского района Галина Руденко. В настоящее время еще пять женщин рассматривают аналогичную возможность подписания контракта. По словам спикера, они не будут находиться с оружием в руках в окопах, так как речь идет о работе в сфере здравоохранения и общественного питания. По мнению чиновника, на своих местах женщины смогут решить большое количество задач. В том числе помогать раненым бойцам, волонтерам и кормить вернувшихся с несения службы.

Напомним, что добровольцы отряда "БАРС-Белгород" с 1 октября приступили к своим должностным обязанностям.Специалиты работают над охраной и обороной объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов местной инфраструктуры, противостоят беспилотникам противника, выявляют и сражаются с диверсионно-разведывательными группами ВСУ, обеспечивают эвакуацию гражданского населения и сохранность режима КТО.

В Белгородской области установили 700 устройств для оповещения об обстрелах.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков