В Белгородской области установили 700 устройств для оповещения об обстрелах

Вячеслав Гладков рассказал о работе по предупреждению населения об атаках ВСУ.

На территории Белгородской области власти в текущем году установили 700 устройств для оповещения граждан об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Губернатор отметил, что на данные задачи местная администрация потратила около 450 миллионов рублей. Теперь в субъекте страны находится порядка полутора тысяч подобных устройств.

За 2024 год установили 700 систем оповещения, 450 млн рублей потратили. В семи приграничных муниципалитетах это стопроцентный охват. Сейчас самое главное - это надежность эксплуатации. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области провели более 13 тыс. занятий по ГО с начала спецоперации.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков