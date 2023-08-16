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В Белгородской области установили 700 устройств для оповещения об обстрелах

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Вячеслав Гладков рассказал о работе по предупреждению населения об атаках ВСУ.

На территории Белгородской области власти в текущем году установили 700 устройств для оповещения граждан об обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Губернатор отметил, что на данные задачи местная администрация потратила около 450 миллионов рублей. Теперь в субъекте страны находится порядка полутора тысяч подобных устройств.

За 2024 год установили 700 систем оповещения, 450 млн рублей потратили. В семи приграничных муниципалитетах это стопроцентный охват. Сейчас самое главное - это надежность эксплуатации.

Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородской области провели более 13 тыс. занятий по ГО с начала спецоперации.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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