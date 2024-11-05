В Белгородской области провели более 13 тыс. занятий по ГО с начала спецоперации

Глава региона рассказал о работе над тем, чтобы жители могли правильно реагировать в экстренных ситуациях.

Свыше 13 тысяч занятий по гражданской обороне были проведены местными властями на территории Белгородской области с начала проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал глава российского региона Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Губернатор отметил, что за октябрь 2024 года удалось организовать более 200 подобных мероприятий. Он подчеркнул, что работу в данной сфере чиновники будут продолжать и далее. Гладков указал на необходимость подготовки мирного населения, формирования у людей навыков поведения в сложных и опасных ситуациях, при внешних угрозах. В частности, тренировки проводятся на вокзалах в Старом Осколе, в Белгороде, в Прохоровке.

Понимаем, что от качественного взаимодействия в сложной ситуации администраций, органов власти, администраций РЖД, силовых структур зависит жизнь пассажиров. Вячеслав Гладков, глава региона

Для глав приграничных районов Белгородской области закупили 35 квадроциклов.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков