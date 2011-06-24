Мужчину, подозреваемого в убийстве супруги при ребенке, заключили под стражу в Петербурге

Суд арестовал 44-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в жестоком убийстве жены, совершённом на глазах у их несовершеннолетнего сына.

Роман Балабин, житель Колпино (Санкт-Петербург), подозревается в убийстве своей супруги. По данным следствия, 30 июня между супругами произошла ссора, после которой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс жене не менее 14 ножевых ранений в область головы и шеи. Всё это происходило в присутствии их малолетнего сына.

Тело женщины было обнаружено в детской комнате, спрятанным в диванном ящике. 2 июля суд избрал Балабину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 31 августа 2025 года. Адвокаты не оспаривали это решение. Об этом 2 июля сообщил корреспондент "Известий" из зала суда.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что не помнит, из-за чего возник конфликт. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее сообщалось, что в Петербурге 32 человека захотели стать "немцами" и "таджиками".

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга