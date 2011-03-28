Психолог Лосевская разъяснила, как не попасть на уловки пикапера

Резонансный инцидент возник вокруг известного блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов), открыто пропагандирующего радикальные методы знакомств с женщинами. Последователи его методики "телесного тренинга" применяли экстремальные приемы общения, провоцируя недовольство москвичек. Некоторых сторонников пик-ап сообщества задержали и заключили под стражу. Следствие ведет дело и в отношении самого блогера, обвиняя его в подстрекательстве к сексуальным преступлениям. Психолог Юлия Лосевская прокомментировала сложившуюся ситуацию изданию "Вечерний Петербург", рассказав, как женщинам обезопасить себя от навязчивых ухаживаний уличных соблазнителей.
Я и сама однажды столкнулась с пикапером. В торговом центре ко мне обратился парень, спросил, можно ли подойти, попытался взять меня за руку. Я отошла на безопасное расстояние, посмотрела ему в глаза и сказала: "Нельзя". Видно было, что этот человек как будто выполняет какую-то часть задания. Он, похоже, даже не до конца и понимал, что совершает, что хочет сделать. После моей реакции этот парень просто отошел, и ему даже как будто стало неловко от этой ситуации.
Юлия Лосевская, пихолог
Этот случай наглядно демонстрирует простую истину: часто подобные подходы не несут серьезной угрозы. Иногда подобное поведение мотивировано желанием проверить реакцию жертвы либо развлечься, поиграть чужими чувствами. Хотя бывают и исключения, когда действия пикаперов приобретают агрессивный характер и вызывают чувство страха.
Особенно уязвимы молодые девушки, ведь зачастую они не знают, как реагировать на настойчивые приставания. Чтобы защитить себя, нужно сохранять спокойствие и уверенность. Психологи подчеркивают: вступать в открытый конфликт бессмысленно, лучше воспользоваться вниманием окружающих.
Итак, вот пошаговая инструкция поведения при столкновении с пикапером:
- Сохраняйте физическую дистанцию — не подпускайте незнакомца ближе, чем на полметра.
- Привлеките внимание окружающих. Можно спокойно произнести вслух слово "Помогите!"
- Если собеседник пытается удержать вас, кричите, зовите на помощь, дайте понять другим людям, что ситуация вышла из-под контроля.
Главное правило — держать голову холодной и не впадать в панику. Глубокий вдох-выдох поможет успокоиться и сформулировать четкую фразу, сигнализирующую о вашей тревоге.
Чтобы снизить риск попадания в неприятности, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующее:
— Будьте внимательны к окружающей обстановке, не отвлекайтесь полностью на гаджеты.— Обратите внимание на подозрительные взгляды или намерения посторонних людей.— Если чувствуете дискомфорт, постарайтесь немедленно покинуть потенциально опасную зону.
Хотя инциденты с пикаперами способны вызвать страх перед знакомствами на улице, сами попытки познакомиться подобным образом давно вышли из моды и воспринимаются негативно большинством россиян.
Фото: Unsplash (René Ranisch)
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