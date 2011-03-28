Психолог Лосевская разъяснила, как не попасть на уловки пикапера

Хотя инциденты с пикаперами способны вызвать страх перед знакомствами на улице, сами попытки познакомиться подобным образом давно вышли из моды и воспринимаются негативно большинством россиян.

Резонансный инцидент возник вокруг известного блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов), открыто пропагандирующего радикальные методы знакомств с женщинами. Последователи его методики "телесного тренинга" применяли экстремальные приемы общения, провоцируя недовольство москвичек. Некоторых сторонников пик-ап сообщества задержали и заключили под стражу. Следствие ведет дело и в отношении самого блогера, обвиняя его в подстрекательстве к сексуальным преступлениям. Психолог Юлия Лосевская прокомментировала сложившуюся ситуацию изданию "Вечерний Петербург", рассказав, как женщинам обезопасить себя от навязчивых ухаживаний уличных соблазнителей.

Я и сама однажды столкнулась с пикапером. В торговом центре ко мне обратился парень, спросил, можно ли подойти, попытался взять меня за руку. Я отошла на безопасное расстояние, посмотрела ему в глаза и сказала: "Нельзя". Видно было, что этот человек как будто выполняет какую-то часть задания. Он, похоже, даже не до конца и понимал, что совершает, что хочет сделать. После моей реакции этот парень просто отошел, и ему даже как будто стало неловко от этой ситуации. Юлия Лосевская, пихолог

Этот случай наглядно демонстрирует простую истину: часто подобные подходы не несут серьезной угрозы. Иногда подобное поведение мотивировано желанием проверить реакцию жертвы либо развлечься, поиграть чужими чувствами. Хотя бывают и исключения, когда действия пикаперов приобретают агрессивный характер и вызывают чувство страха.

Особенно уязвимы молодые девушки, ведь зачастую они не знают, как реагировать на настойчивые приставания. Чтобы защитить себя, нужно сохранять спокойствие и уверенность. Психологи подчеркивают: вступать в открытый конфликт бессмысленно, лучше воспользоваться вниманием окружающих.

Итак, вот пошаговая инструкция поведения при столкновении с пикапером:

Сохраняйте физическую дистанцию — не подпускайте незнакомца ближе, чем на полметра. Привлеките внимание окружающих. Можно спокойно произнести вслух слово "Помогите!" Если собеседник пытается удержать вас, кричите, зовите на помощь, дайте понять другим людям, что ситуация вышла из-под контроля.

Главное правило — держать голову холодной и не впадать в панику. Глубокий вдох-выдох поможет успокоиться и сформулировать четкую фразу, сигнализирующую о вашей тревоге.

Чтобы снизить риск попадания в неприятности, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующее:

— Будьте внимательны к окружающей обстановке, не отвлекайтесь полностью на гаджеты.— Обратите внимание на подозрительные взгляды или намерения посторонних людей.— Если чувствуете дискомфорт, постарайтесь немедленно покинуть потенциально опасную зону.

Хотя инциденты с пикаперами способны вызвать страх перед знакомствами на улице, сами попытки познакомиться подобным образом давно вышли из моды и воспринимаются негативно большинством россиян.

Фото: Unsplash (René Ranisch)