Суд отказал СПб ГБУ «Город+» в иске по делу о "смердящем чемодане"

Организация требовала удалить публикации СМИ и тематических сайтов о нарушениях в деятельности «Город+», выявленных Контрольно-счётной палатой Санкт-Петербурга. Однако Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области не нашел в этих материалах признаков дезинформации.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск СПб ГБУ "Город+" к ряду СМИ и тематических ресурсов, признав законной публикацию материалов о нарушениях в деятельности учреждения. Судебное заседание состоялось 4 июня 2025 года в присутствии представителей обеих сторон. Юристы "Город+" настаивали на удалении из интернета текстов, основанных на результатах проверки Контрольно-счётной палаты Петербурга, утверждая, что статьи содержат недостоверную и порочащую информацию. Однако суд не нашёл в публикациях признаков дезинформации и указал на достоверность приведённых в них фактов.

В центре внимания оказались материалы, в которых описывались нарушения в расходовании бюджетных средств, завышенные показатели эффективности и закупки по необоснованно высоким ценам. Согласно выводам КСП, опубликованным в 2019 году, учреждение недопустимо расходовало субсидии: в частности, средства выделялись на информационную поддержку губернатора, а по факту более 60% контента не имело отношения к госзаданию. Речь шла о миллионах рублей, направленных на подозрительные контракты, ремонтные работы с признаками дробления закупок и завышенные траты на оборудование. Подробнее о каждом из этих нарушений и предыстории иска мы писали в нашем аналитическом материале.

Эти выводы, прозвучавшие в отчёте КСП в 2019 году и подтверждённые публикациями на сайте Счётной палаты Российской Федерации, легли в основу расследований и пародийных текстов, один из которых — "Город+ — смердящий чемодан без ручки" — и стал поводом для судебного иска.

Суд да дело: аргументы "Город+" не выдержали проверки фактами

Рассмотрение дела по существу заняло меньше получаса — и этого времени оказалось достаточно, чтобы вскрыть слабые стороны иска. Представитель "Город+" утверждала, что публикации СМИ вводят читателей в заблуждение, и в частности, искажённо передают выводы Контрольно-счётной палаты. Однако ответчику удалось предоставить конкретные ссылки на тексты КСП СПб и Счётной Палаты РФ применительно к каждому из прозвучавших в публикациях фактов о допущенных нарушениях.

Не обошлось и без курьезных заявлений истца, которые в целом демонстрировали уровень его подготовки к судебному заседанию. В числе самых ярких – попытка оспорить тезис о том, что лишь 40% произведенного редакцией "Город+" контента соответствовало государственному заказу. Как заявила представитель истца, эта цифра является вымышленной и противоречит официальному отчёту. Однако при уточняющих вопросах выяснилось: в самом документе КСП указано, что более 60% контента учреждения не имеет отношения к выполнению госзадания. То есть фактический уровень соответствия даже ниже упомянутых в статье 40%.

"Мы не выполнили на 61%", — признала в зале суда представитель учреждения.

— "Значит, вы выполнили только на 39%, — парировал ответчик. — Получается, ваша претензия к цифре 40% ещё и завышает реальную картину?"

В ходе разбирательства внимание суда привлекло и другое противоречие. Представитель "Город+" уверенно утверждала, что все решения, вынесенные УФАС по жалобам ООО "Раград", были успешно оспорены и отменены. Однако ответчик представил решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором учреждению было отказано в удовлетворении иска по одному из ключевых эпизодов. После уточняющих вопросов судьи истец был вынужден признать, что одно из решений УФАС осталось в силе, а значит, утверждение о полной отмене всех постановлений оказалось недостоверным.

"То есть вы вводите в заблуждение суд?", — обратился к представителю истца ответчик. — "Вы уже как минимум один раз соврали здесь."

Эмоциональный оттенок разбирательству придало обсуждение заголовка одной из публикаций — "Город Плюс — смердящий чемодан без ручки". Представитель учреждения подчеркнула, что эта формулировка оскорбляет сотрудников и подрывает репутацию организации. Впрочем, фраза эта была отнесена к средствам художественной выразительности – сравнению, метафоре – которые сами по себе являются оценочным суждением и не претендуют на звание факта.

"Наша позиция была основана на фактах, подтверждённых заключениями КСП Санкт-Петербурга и опубликованных на сайте Счётной палаты РФ. Мы ссылались на обстоятельства, проверенные специализированными органами — это не были наши домыслы. Да, журналист обязан подавать материал доступно и выразительно. Наша статья не была сухим отчётом — иначе её бы просто не поняли. Истец цеплялся к формулировкам, метафорам, даже гиперболам. Но за ними стояли факты, установленные КСП. Мы выиграли, потому что правда была на нашей стороне — и она подтверждена не только нами, но и официальными источниками", — прокомментировал ход заседания и решение суда юрист ответчика Александр Толстиков.

Запущенное дело: попытка реабилитировать бренд привела к "эффекту Стрейзанд"

По итогу заседания Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью отклонил исковое заявление СПб ГБУ "Город+". Решение по многолетнему медиаконфликту наконец-то принято. Хотя кое-какие вопросы остались.

Например — сама судебная инициатива спустя многие годы после публикации. На фоне пятилетнего молчания иск "Город+" выглядит скорее запоздалой реакцией, чем принципиальной правовой позицией. После публикации отчёта КСП в 2019 году учреждение никак не комментировало результаты проверки, не пыталось опровергнуть или разъяснить прозвучавшие факты, не направляло претензий в адрес СМИ. Ровно, как и не пыталось объясниться и проявить публичную инициативу по устранению допущенных нарушений. Только в 2024 году, спустя годы после резонансных публикаций, в дело неожиданно вступает новый исполняющий обязанности директора и инициирует судебное преследование.

Наблюдатели связывают это с попыткой "реабилитации бренда" — в условиях нарастающего общественного запроса на прозрачность расходов и периодической ротации в чиновничьем аппарате. Возможно речь идёт про попытку "личной реабилитации" в глазах губернатора Александра Беглова, который в последние годы не спешит публично связывать своё имя с командой "Город+" (напомним, медиа когда-то было создано именно пресс-службой губернатора Санкт-Петербурга).

Однако эффект оказался обратным: публичное разбирательство вновь вернуло в медиаполе давно известные, но подзабытые детали — от содержания отчёта КСП до сатирических формулировок, которые, по мнению суда, не выходят за пределы допустимого.

Характерно и то, что в ходе слушания истец настаивал на удалении всего текста, без различия между фактами и мнениями. При этом представитель учреждения не смогла указать, какие конкретно фрагменты публикации являются недостоверными, ограничившись обобщённой формулировкой о "порочащем характере". Суд счёл такую позицию необоснованной и полностью отклонил иск "Город+".

Таким образом, попытка стереть неудобные страницы цифрового прошлого завершилась их повторной публикацией — уже с официальным судебным подтверждением правомерности.

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Видео: Piter.TV