Неудобная проверка: «Город+» требует удалить упоминания о выводах контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга

В 2019 году Контрольно-счётная палата опубликовала материал об итогах проверки СПБ ГБУ «Город+». В нём содержались сведения о десятках нарушений. Спустя 2 года – в результате технических работ на сайте КСП СПб – ключевая часть информационной справки о результатах проверки исчезла. «Город+» воспользовался этим багом и стал называть фейками сообщения в СМИ и соцсетях, основанные на материалах проверки. Мы нашли оригинал резонансных документов на портале Счётной палаты Российской Федерации.

С чего всё начиналось

Одним из главных скандалов в петербургской медиасфере 2019 года стала публикация результатов проверки Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга в отношении ГБУ "Город+" - интернет-телевидения, учреждённого пресс-службой губернатора Северной столицы.

В документе упоминались десятки нарушений, включая необоснованные многомиллионные расходы, спорные премии сотрудникам и подозрительные госзакупки, завышенные показатели эффективности работы организации и многое другое. Развернутый пресс-релиз с итогами проверки КСП Спб разослала по редакциям средств массовой информации региона в октябре 2019-го, он также был опубликован на едином портале Счётных палат Российской Федерации.

Публикация КСП вызвала серьёзный резонанс в петербургской СМИ и блогосфере. Подробный разбор нарушений "Город+" публиковали авторы из Lenizdat.ru, отдельные заметки выходили на страницах 10+ местных изданий, включая Piter.TV. В это же время в сети появился пародийный портал "Город+" — смердящий чемодан без ручки", на котором в сатирическом ключе излагались основные положения отчёта Контрольно-счётной палаты, вкупе с разбором проблемных госконтрактов и тяжб "Город+" с ФАС России.

В свою очередь, руководство интернет-СМИ, учреждённого пресс-службой губернатора Санкт-Петербурга, ситуацию не комментировало, и не оспаривало ни данные проверки,ни публикации по этой теме.

Своё молчание "Город+" неожиданно прервал в 2024 году. К этому моменту с сайта КСП Спб удивительным образом исчезла часть информационной справки о результатах проверки – именно на неё в своих материалах ссылались петербургские СМИ. Среди исков, уже дошедших до суда – требование признать ложными и уничтожить материалы портала "Город+" — смердящий чемодан без ручки". Впрочем, авторы судебных претензий не учли важное правило споров в Сети: "Интернет помнит всё".

Исправленному верить?

Очевидно, что поводом для кампании по "затиранию следов" стало сокращение текста информационной справки об итогах проверки на портале КСП СПб. Из него исчезла четверть материалов – порядка 8 тысяч знаков – в том числе наиболее громкие факты нарушений.

Это можно установить помощью простейшего сервиса "тайм-машины" - web.archive.org. Мы сличили версию текста отчёта от 2019 года с текущей версией, опубликованной на портале КСП СПб. Сервис сличения Microsoft Word показал: обновлённый текст на 8 тысяч знаков короче.

Исчезнувший фрагмент текста "видит" сервис сличения текстов

Например, ЦЕЛИКОМ исчез раздел текста – "Неэффективное использование бюджетных средств, предоставленных в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания". Также были удален подразделы "Нарушения условий реализации контрактов", "Иные нарушения" и почти целиком зачищен подраздел "Приёмка и оплата товаров и работ, не соответствующих условиям контракта".

Причём, согласно данным WebArchive, в августе 2021 года этот массив данных оставался нетронутым.

Для установления исторической справедливости – публикуем наиболее яркие блоки информации из исчезнувшей части отчёта.

"Учитывая невыполнение государственного задания минимум на 60 %, как по объемам, так и по существу, расходование средств бюджета Санкт-Петербурга, предоставленных в виде субсидий на финансовое обеспечения выполнения государственного задания ГБУ "Город+", не может быть признано соответствующим целям их выделения (63,5 % от общего объема предоставленных субсидий): в 2017 году – не менее 24 700 тыс. рублей; в 2018 году – не менее 53 300 тыс. рублей; в 1 полугодии 2019 года – не менее 12 400 тыс. рублей."

"В целом, по результатам оценки функционирования ГБУ "Город+" усматривается, что при возложенных на Учреждение задачах по осуществлению информационного обеспечения деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и АдминистрацииГубернатора Санкт-Петербурга фактически в основном лишь аккумулируется уже имеющийся, созданный иными средствами массовой информации, медиа-продукт из различных источников.Итоги выполненияГБУ "Город+" государственного задания демонстрируют недостижение показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) выполняемой работы, а также необеспечение целей создания Учреждения, и свидетельствуют о ненадлежащем контроле за деятельностью Учреждения со стороны учредителя – Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, в том числе по следующим основаниям".

"Приняты и оплачены работы в сумме 1 505,6 тыс. рублей по технической поддержке и модернизации портала "ЛенинградПобеда" без требуемых надлежащим образом оформленных отчетных документов исполнителя"

"В 2018 году произведены расходы на оплату ремонтных работ текущего характера в сумме 363,3 тыс. рублей в здании по адресу: Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 50, лит. Б, которые не могут быть признаны эффективными, поскольку потребность в текущем ремонте не была обоснована, а сама закупка осуществлена не на конкурсной основе, а путем заключения множественных договоров до 100 тыс. рублей с единственным подрядчиком (ООО "РегионСтрой") на выполнение работ, направленных на достижение одной хозяйственной цели и образующих единую, искусственно "раздробленную" сделку, чем не обеспечено соблюдение установленного п. 8 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" принципа запрета ограничения конкуренции."

Как так вышло?

Редакция "Питер.ТВ" обратилась в пресс-службу Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга, чтобы установить причины корректировки информационной справки. Как оказалось, речь идёт о техническом баге. В 201 году КСП Санкт-Петербурга обновила веб-сайт и при переносе ранее опубликованных материалов (работы выполнял подрядчик, а не специалисты ведомства) часть данных была перенесена в урезанном виде.

"В 2021 году был заключен государственный контракт на создание нового официального сайта Контрольно-счётной палаты. При этом требования по переносу информации с раннего действующего сайта на вновь создаваемый в контракте отсутствовали. В связи с чем перенос материалов, отражённых ранее, осуществлялся подрядчиком самостоятельно", - пояснили в пресс-службе Контрольно-счётной палаты.

Фактически подрядчик не скопировал последнюю четверть текста информационной справки – и содержащиеся в ней выводы.

На вопрос журналистов о том, будет ли текст справки дополнен и возвращён к прежнему виду, в ведомстве ответили уклончиво – сославшись на отсутствие прямых обязательств по публикации информационных справок.

Однако ведомство напомнило, что резюме проверки до сих пор доступно на "Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счётных органов Российской Федерации". Там можно найти ключевые сведения об итогах проверки, включая те, что исчезли из информационной справки. Учредителем портала значится непосредственно федеральная СП РФ, так что сомневаться в достоверности опубликованных на нём данных не приходится.

Чем же были недовольны в КСП?

Обратимся к данному документу, чтобы восполнить пробел, образовавшийся после неудачного переноса материалов 2019 года на веб-сайт КСП СПб в 2021 году.

Среди озвученных фактов, тезисов и претензий:

• За три года "Город+" получил из бюджета Санкт-Петербурга более 150 млн рублей

• Задачи "Город+" дублируют задачи существующих изданий Смольного и пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга

• 60% контента на портале не соответствует поставленным целям госзадания

• Отчёты о числе опубликованных текстов и видео по госзаданию не соответствуют реальности и являются завышенными

• Штат издания растёт непропорционально и может быть "раздутым"

• С нарушениями выполнены госконтракты на десятки миллионов рублей, вызывают вопросы механизмы обоснования начальной цены госзакупок.

"По итогам проверки выявлены многочисленные и существенные нарушения законодательства во всех сферах хозяйственной деятельности учреждения как экономического субъекта и по всем аспектам бюджетного процесса. Как следует из отчета КСП, суммарно с нарушениями законодательства ежегодно расходовалось более 80 % предоставленных субсидий. Так, за 1 полугодие 2019 года из 19 миллионов рублей израсходованных бюджетных средств – 14 миллионов израсходовано с различного рода нарушениями", - гласит саммари отчёта.

Нарушения нашли, например, в договоре по установке и настройке технологического оборудования по 11 позициям в 2017 году на 2,3 миллиона рублей. А в 2018-м канал приобрел микроавтобус и оснастил передвижную телестанцию на 14,5 миллионов рублей. По оценке специалистов КСП, стоимость этого контракта была завышена на 4,3 миллиона рублей.

Удивила КСП и информационная политика команды проекта.

"Например, на сайте размещались новости о творчестве Земфиры и сына Сергея Шнурова, анонс открытия выставки туфель, сведения о тренировках "Зенита" и сообщения о событиях в Ленинградской области. что не отвечает уставным целям и государственному заданию на выполнение работ", - говорилось в материале.

Судебные перспективы сомнительны

В распоряжении Piter.TV находится текст судебного иска, поданного "Город+" с требованием удаления материалов якобы дискредитирующих деятельность организации.

Парадоксальным образом, ключевые претензии, перечисленные в обосновании иска… касаются именно удалённых из отчёта КСП Спб абзацев.

Среди прочего, авторы искового заявления пытаются оспорить формулировки о выполнении госзадания на 40% от требуемого объема, проблемах с освоением средства на проекте "Ленинград. Победа", завышенных ценах на закупку декораций и техники, многомиллионом финансировании со стороны Смольного и проч.

Дословный аргумент, высказанный против публикации этих сведений: они не содержатся в актуальной версии отчёта.

Однако они до сих пор содержатся: на Портале Счётной Палаты Российской Федерации, в пресс-релизе КСП Спб, в публикациях региональных СМИ, в сохранившейся первичной версии отчёта, которая оставалась нетронутой как минимум 2 года с момента публикации.

В связи с чем наша редакция делает предположение: смелое, но не лишённое логики. О том, что в предвыборный период 2024 года интернет-СМИ, учреждённое пресс-службой губернатора Санкт-Петербурга предпринимает попытки обеления репутации после ущерба, справедливо нанесённого ей проверкой КСП СПБ. Спорная практика, которая, как нам кажется, имеет сомнительные судебные и репутационные перспективы.

