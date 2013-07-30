Как ГБУ "Город+" боролось с УФАС за интересы квази-аффилированного исполнителя

Детальный разбор ситуации с подозрительной закупкой от интернет-телевидения Смольного, дошедшей до Федеральной антимонопольной службы.

В Санкт-Петербурге продолжается медийный скандал, связанный с попытками СПБ ГБУ "Город+" затереть упоминания об итогах проверки Контрольно-счётной палаты в 2019 году, а также о ряде других нарушений со стороны интернет-телевидения Смольного. В числе прочего, "Город+" требует удалить упоминание о спорах с ФАС РФ на портале "Город+" — смердящий чемодан без ручки". Подробнее об этой истории мы рассказывали в нашем предыдущем материале.

Сегодня мы подсветим новый аспект конфликта, связанный с удивительным упорством ответственных лиц ГБУ "Город+", которые встали грудью на защиту заявки своего постоянного исполнителя контрактов на создание информационных материалов для портала "Электронное интернет-телевидение Правительства Санкт-Петербурга".

Должностных лиц ГБУ "Город+" не смогли остановить ни обязательные к исполнению предписания 3-х комиссий УФАС, ни решение о назначение 2-х штрафов по 50т.р. на должностных лиц ГБУ "Город+" и 2-х штрафов по 500т.р. на само юр. лицо ГБУ "Город+". А также решение внеплановой проверки по нарушению анитимонопольного законодательства в сфере гос. закупок.

Наша редакция знакома с этой историей в деталях. В 2017 году ООО "РАГРАД" - бывший учредитель интернет-СМИ "Питер.ТВ" обнаружила конкурс, с НМЦ 3900000 рублей, на создание контента для портала "Электронное интернет-телевидение Правительства Санкт-Петербурга". Так как деятельность редакции сетевого издания Питер.ТВ фактически совпадает с работами, описанными в техническом задания к конкурсу, а также редакция имеет весь необходимый опыт и компетенции для выполнения данных работ, было принято решение принять участие в данном конкурсе.

Для оценки заявок конкурса в конкурсной документации были предусмотрены комплексные критерии, состоящие из ценовой составляющей, имеющей вес 80% и не ценовой составляющей, имеющей вес 20%. Не ценовая составляющая оценки заявок представляла собой количество "информационных сообщений (пресс-релизов)" процитированных не менее чем 3 СМИ не менее чем на 60%.

ООО "РАГРАД" подготовило 30 примеров информационных материалов сетевого издания "Питер.ТВ", процитированные не менее чем 3 СМИ в объёме не менее 60% и подало их в качестве неценовых критериев заявки.

При рассмотрении заявок сотрудниками ГБУ "Город плюс" представленные ООО "РАГРАД" примеры процитированных информационных сообщений учтены не были, в то время как для заявки ООО "Медиа Диалог" был учтены 27 примеров цитирования информационных сообщений. При этом в протоколе рассмотрения заявок была грубо нарушена форма подведения итогов в соответствии с 44ФЗ.

05.09.2017 ООО РАГДРАД подало жалобы в УФАС на нарушение порядка оценки заявок должностными лицами ГБУ Город+ в том числе в части начисления баллов по неценовому критерию.

В результате рассмотрения жалобы УФАС было принято решение о признании жалобы обоснованной и выдано предписание отменить протокол рассмотрения заявок, устранить выявленные нарушения, в 7-ми дневный срок заново сформировать протокол рассмотрения заявок в соответствии с мотивировочной частью решения УФАС, а также привлечь должностных лиц Заказчика к штрафу 50т.р., а юридическое лицо Заказчика к штрафу 500т.р. за выявленное нарушение 44ФЗ.

В мотивированной части решения УФАС жалоба была признана полностью обоснованной, а значит от Заказчика требовалось устранить ошибку в начислении баллов за неценовой критерий заявки ООО "РАГРАД".

Должностные лица ГБУ "Город+" опубликовали новую версию протокола рассмотрения заявок с нарушением предписания, выдвинутого УФАС. В протоколе по-прежнему присутствовала заявка ООО "Медиа Диалог" с 27-ю принятыми информационными сообщениями по неценовому критерию, а заявка ООО "Раград" по-прежнему получила по неценовому критерию 0 баллов.

20.09.2017 ООО РАГДРАД подало вторую жалобу в УФАС с указанием того, что Заказчик оформил новый протокол с нарушением выданного предписания УФАС по рассмотрению 1-й жалобы.

При этом, в ходе оценки заявок на заседании комиссии УФАС, ООО "РАГДАД" дополнительно обнаружило, что вторая заявка, поданная участником ООО "Медиа Диалог" оформлена с грубым нарушением 44ФЗ и должна была быть признана не соответствующей ещё на этапе рассмотрения первых частей заявок.

В результате УФАС приняло предписание отменить вновь сформированный протокол и в течение 7-ми дней сформировать новый протокол в соответствии с мотивировочной часть нового решения УФАС, где были подтверждены нарушения в порядке оценки неценовых критериев заявки ООО "Раград" и выявлено несоответствие заявки ООО "Медиа Диалог" требованиям 44ФЗ к участникам конкурсов, а также привлечь должностных лиц Заказчика к штрафу 50т.р., а юридическое лицо Заказчика к штрафу 500т.р. за выявленное нарушение 44ФЗ.

01.10.2017 сотрудники ГБУ "Город+" сформировали протокол оценки заявок, не соответствующий предписанию УФАС.

10.10.2017 ООО "Рагдрад" подало на действия Заказчика новую жалобу.

Комиссия УФАС рассмотрев жалобу ООО "РАГРАД" в очередной раз признало её обоснованной и предписало отменить результаты проведения конкурса, устранить грубые ошибки в конкурсной документации, из-за которых она не соответствовала 44-ФЗ, продлить сроки подачи заявок и провести конкурс заново. При этом материалы проверки были направлены для возбуждения административного дела.

На этом этапе "Раград" потерял интерес к исполнению данного контракта по причине поразительной упорности сотрудников ГБУ "Город+" в нарушении законов РФ, несмотря на все предписания УФАС, которая заставляла серьёзно задуматься о рисках и последствиях сотрудничества с таким Заказчиком. При этом было принято решение, что оставлять без последствий подобные действия чиновников Государственного бюджетного учреждения нельзя.

ООО "Раград" подготовила серию обращений обращений в прокуратуру, Контрольно-счётную палату Санкт-Петербурга и Федеральную Антимонопольную Службу с сообщением о ведении сотрудниками ГБУ "Город+" деятельности, нарушающей законы РФ. По обращению В ФАС о нарушении антимонопольного законодательства была инициирована внеплановая проверка закупки.

По результатам проверки были ещё раз перечислены все ранее выявленные нарушения, выдано очередное предписание об их устранении и материалы дела были отправлены для возбуждения дел об административных правонарушениях. Результаты проверки Контрольно-счётной палатой Санкт-Петербурга мы рассматривали в нашем прошлом материале.

К этому моменту в руководстве ГБУ "Город+" начали о чём-то задумывать и с корабля начали бежать наиболее ценные специалисты в лице руководства.

Чем же закончилась спорная закупка № 0372200289817000002? 18.05.2018, в нарушение всех правил и процедур, предписанных 44ФЗ, был заключён договор с ООО "Медиа Диалог", работы по нему были приняты и оплачены.

Несмотря на все выявленные нарушения различных законов, индивидуальную ответственность за них никто не понёс, все дела в конечном итоге были замяты – скорее всего, чтобы не портить имидж Смольного. Создатели сайта "Город+" — смердящий чемодан без ручки" ставили своей целью сохранить для истории и сделать доступной информацию о неприглядном прошлом этой организации, реализуя этим самым право на справедливость. После 5 лет молчания руководство "Город+" встало на путь судебного противостояния, обратившись с требованием удалить данный портал, который содержит реальные факты нарушений, установленных КСП Санкт-Петербурга и ФАС РФ..

