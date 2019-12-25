Беглов: Петербург вложит в метро более 146 млрд рублей за три года

Глава города особо отметил значимость развития метро для транспортного благополучия Северной столицы.

На развитие и строительство метро в городе в 2027 году будет выделено 45 млрд рублей. В ближайшие три года на эти цели направят 146 млрд 500 млн рублей, об этом заявил губернатор Александр Беглов, сообщил портал "Строительный Петербург".

Глава города особо отметил значимость развития метро для транспортного благополучия Северной столицы.

Развитие метрополитена — это основной запрос решения транспортного благополучия нашего города. Для большинства петербуржцев метро — основной вид транспорта. Александр Беглов, губернатор

Финансирование пойдёт на проектирование и строительство новых участков линий. При этом власти не намерены ограничиваться только новым строительством — параллельно будет идти обновление действующей инфраструктуры метрополитена.

Беглов также сообщил, что в ближайшие три года в программу ремонта и реконструкции включат 14 станций. На обновление этих объектов и замену оборудования планируется выделить 9,5 млрд рублей из городского бюджета.

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Фото: Piter.TV