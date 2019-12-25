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В Петербурге врачи борются за жизнь девушки, упавшей на пути в метро
Сегодня, 13:14
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В Петербурге врачи борются за жизнь девушки, упавшей на пути в метро

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Пассажирка получила тяжелую травму.

Жительница Петербурга оказалась на железнодорожных путях утром 2 ноября на станции "Площадь Мужества". Пострадавшую экстренно госпитализировали, сообщила "Фонтанка".

По предварительным данным, девушка получила тяжёлую травму. Медики диагностировали у нее частичную ампутацию стопы, сейчас она находится в реанимации. Состояние 26-летней пациентки оценивается как тяжёлое, но врачи дают оптимистичный прогноз и делают всё возможное, чтобы спасти её жизнь.

Из‑за происшествия на "Площади Мужества" пришлось временно остановить движение поездов на первой линии — участок от станции "Девяткино" до "Лесной" был закрыт примерно на 10 минут.

Ранее сотрудница подземки рассказала, что девушка ждала поезд, но в какой-то момент у неё закружилась голова, и она упала на пути. Пострадавшую сразу же вытащили из-под состава.

Фото: Piter.TV

Теги: девушка упала на пути в метро, метро петербург, площадь мужества
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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