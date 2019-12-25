В Петербурге врачи борются за жизнь девушки, упавшей на пути в метро

Пассажирка получила тяжелую травму.

Жительница Петербурга оказалась на железнодорожных путях утром 2 ноября на станции "Площадь Мужества". Пострадавшую экстренно госпитализировали, сообщила "Фонтанка".

По предварительным данным, девушка получила тяжёлую травму. Медики диагностировали у нее частичную ампутацию стопы, сейчас она находится в реанимации. Состояние 26-летней пациентки оценивается как тяжёлое, но врачи дают оптимистичный прогноз и делают всё возможное, чтобы спасти её жизнь.

Из‑за происшествия на "Площади Мужества" пришлось временно остановить движение поездов на первой линии — участок от станции "Девяткино" до "Лесной" был закрыт примерно на 10 минут.

Ранее сотрудница подземки рассказала, что девушка ждала поезд, но в какой-то момент у неё закружилась голова, и она упала на пути. Пострадавшую сразу же вытащили из-под состава.

Фото: Piter.TV