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В Невском районе определили участок для вестибюля будущей станции "Фарфоровская"
Сегодня, 16:37
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В Невском районе определили участок для вестибюля будущей станции "Фарфоровская"

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Сегодня были одобрены изменения в документацию по планировке прилегающей территории.

В рамках рабочего совещания губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства были одобрены изменения в документацию по планировке территории в Невском районе, которая ограничена Железнодорожным и Белевским проспектами, Варфоломеевской улицей и перспективной магистралью. 

Как рассказали в Смольном 12 октября, в будущем разделят участок, находящийся в пользовании Центрального государственного архива. Это необходимо для организации проезда и переноса трансформаторной подстанции. Кроме того, здесь зарезервировали зону для вестибюля станции метрополитена "Фарфоровская": она станет частью Кольцевой линии. 

Пусть проектирование участка начнется позже, но место будет обозначено. Это позволяет нам последовательно подходить к развитию метро. 

Александр Беглов, губернатор 

Ранее на участке планировали возвести коммерческий объект со встроенным вестибюлем и подземным гаражом. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: метро, невский район
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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