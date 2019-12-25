В Невском районе определили участок для вестибюля будущей станции "Фарфоровская"

В рамках рабочего совещания губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства были одобрены изменения в документацию по планировке территории в Невском районе, которая ограничена Железнодорожным и Белевским проспектами, Варфоломеевской улицей и перспективной магистралью.
Как рассказали в Смольном 12 октября, в будущем разделят участок, находящийся в пользовании Центрального государственного архива. Это необходимо для организации проезда и переноса трансформаторной подстанции. Кроме того, здесь зарезервировали зону для вестибюля станции метрополитена "Фарфоровская": она станет частью Кольцевой линии.
Пусть проектирование участка начнется позже, но место будет обозначено. Это позволяет нам последовательно подходить к развитию метро.
Александр Беглов, губернатор
Ранее на участке планировали возвести коммерческий объект со встроенным вестибюлем и подземным гаражом.
Фото: пресс-служба Смольного
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