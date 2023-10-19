"Чемодан без ручки", продолжение: подозрительные госзакупки ГБУ "Город+"

Как практика квази-аффилированных юридических лиц позволяет отводить финансовые ручейки от общего потока государственных средств.

В Санкт-Петербурге продолжается медийный скандал, связанный с попытками СПБ ГБУ "Город+" затереть упоминания об итогах проверки Контрольно-счётной палаты в 2019 году, а также о ряде других нарушений со стороны интернет-телевидения Смольного. В частности, организация добивается удаления информации о спорных госзакупках в период с 2016 по 2019 гг. на портале "Город+" — смердящий чемодан без ручки".

В этом материале редакция Питер.ТВ расскажет читателям о практике применения квази-аффилированных юр. лиц для своего рода "отведения ручейков от общего потока", применявшейся ГБУ "Город+" до публикации результатов проверки деятельности Контрольно-счётной палатой Санкт-Петербурга.

Для анализа мы будем использовать публичную базу данных сайта Госзакупок, выбрав из неё все закупки Заказчика ГБУ "Город+". По данной ссылке доступна информация о контрактах, размещённых после января 2016 года, более ранние закупки в интересах данного проекта осуществлялись напрямую Администрацией губернатора Санкт-Петербурга (с 2014 года).

Разберём в хронологическом порядке все вызывающие вопросы закономерности, которые просматривались в работе организации с подрядчиками, начиная с 2016 года.

Госзакупки и контракты за 2016 год

1. Техподдержка сайта. Участники: ООО "ПиАР Приоритет" и ООО "Линукс Формат".

2. Размещение информации на сайте. В ТЗ описаны виды контента, который должен размещать исполнитель, но при этом нет никаких требований к граничным объёмам по оказываемым услугам. Участник: ООО "Медиа-Диалог".

3. Оказание услуг по аппаратно-программному производству видеоматериалов. Этот контракт на столько интересный, что заслуживает отдельного подробного разбора. Заказчик передаёт Исполнителю некий аппаратно-программный комплекс неизвестного состава, для выполнения работы сторонней редакцией и за это Заказчик ещё и платит денег Исполнителю.

(Подробности по сноске №2). Участники: ООО "ПРВмедиа", Физ. лицо Медведев Станислав Юрьевич

4. Оснащение студии. Участник: ООО "ОКНО-ТВ Петербург".

5. Оснащение электронной редакции (мониторы, компьютеры, сетевое оборудование, серверное оборудование, СХД, электрика). Участник: ООО "Корпоративные Системы".

6. Размещение информации на сайте. (Подробности по сноске №1). Оплата 26320 рублей за день. Участники: ООО "Медиа-Диалог" и ООО "Эктум".

7. Оказание услуг по аппаратно-программному производству видеоматериалов. (Подробности по сноске №2). Участники: ООО "ПРВмедиа", ООО "Линукс Формат".

8. Техподдержка сайта. Участники: ООО "ПиАР Приоритет", ИП Черничкова Галина Михайловна.

9. Оснащение рабочих мест.

10. Размещение информации на сайте. (Подробности по сноске №1). Оплата 26320 рублей за день. Участники: ООО "Медиа-Диалог".

11. Техподдержка сайта. Участники: ООО "ПиАР Приоритет", ООО "ПРВмедиа".

12. Оказание услуг по аппаратно-программному производству видеоматериалов. (Подробности по сноске №2).

Выводы по 2016 году:

ГБУ "Город+" продолжило закупать новое оборудование для студии и редакции, оплачивать техническую поддержку сайта.

Кроме этого, несмотря на наличие собственного оборудования, собственных инженерное технических работников и собственной редакции, ГБУ "Город+" осуществило финансирование внешней редакции с целью производства неустановленного требованиями контракта объёма информационных материалов. Заключено два контракта с одним и тем-же исполнителем.

В дополнении к этому также оплачивало услуги эксплуатации неизвестного объёма программно- аппаратных средств, которые ГБУ "Город+" якобы передавало исполнителю для оказания им данной услуги. Заключено два контракта с одним и тем-же исполнителем.

Оба типовых контракта содержат очень специфические признаки мутных закупок у аффилированных контрагентов, о которых подробно написано в сносках по анализу этих контрактов.

Оба типовых контракта касаются базовых и основных задач уставной деятельности организации, для которых она была создана. Результаты выполнения услуг по контрактам, выполненных сотрудниками внешних Исполнителей невозможно отделить от результатов работ, выполненных собственными сотрудниками организации. В контрактах просто нет требований к объёмам конкретных услуг.

Важные детали:

Обратите внимание на поведение 2-х участников конкурса:

Когда было необходимо составить видимость конкуренции ООО "Линукс Формат" было готово поучаствовать в конкурсе как на техподдержку сайта, так и на обеспечение аппаратно-программного комплекса видеопроизводства.

ООО "ПРВмедиа" помогало создать видимость конкуренции в конкурсах на техподдержку сайта в помощь ООО "ПиАР Приоритет".

ООО "ПиАР Приоритет" оказывало ответные услуги ООО "ПРВмедиа" в конкурсах на оказание услуг по аппаратно-программному производству видеоматериалов.

Госзакупки и контракты за 2017 год

1. Техподдержка сайта. Участники: ООО "ПиАР Приоритет", ООО "ИМР", ООО "Успех".

2. Оказание услуг по аппаратно-программному производству видеоматериалов. (Подробности по сноске №2). Участники: ООО "ПРВмедиа", ООО "ИМР", ООО "Линукс Формат".

3. Размещение информации на сайте. (Подробности по сноске №1). Участники: ООО "Медиа-Диалог" и ООО "РАГРАД".

4. Оснащение студии. Участник: ООО "ОКНО-ТВ Петербург".

5. Оснащение электронной редакции. Участник: ООО "Корпоративные Системы".

6. Оснащение студии. Участник: ООО "ОКНО-ТВ СЕВЕРО-ЗАПАД".

7. Оказание услуг по аппаратно-программному производству видеоматериалов. (Подробности по сноске №2). Участники: ООО "ПРВмедиа", ООО "Медиа Платформа", ООО "ГНУ/Линуксцентр".

8. Техподдержка сайта. Участники: ООО "ПиАР Приоритет", ООО "Медиа Платформа", ООО "ПРВмедиа".

9. Размещение информации на сайте. (Подробности по сноске №1). Участник: ООО "Медиа-Диалог".

Важные детали:

Если в 2016 году контракты с победителями конкурсов на техподдержку сайта и обеспечение работы программно-аппаратного комплекса видеопроизводства заключались либо максимальной цене, либо по цене меньшей НМЦ менее чем на 1%, то с появлением в 2017 году новых участников конкурсов в лице ООО "Медиа Платформа" цены заключаемых контрактов стали снижаться более чем на 30%. Причём победителем становилось всё тоже аффилированное юр. лицо. Это объясняется тем, что представители ООО "Медиа Платформы", по неопытности, не присутствовали на вскрытии конвертов, т.к. не были знакомы со спецификой ГБУ "Город+".

В процессе оценки заявок участников, поданных на конкурс № 0372200289817000002 конкурсная комиссия Заказчика совершила серию грубейших нарушений с целью признания победителем квази-аффилированной организации ООО "Медиа-Диалог". ООО "РАГРАД" последовательно подало в Федеральную Антимонопольную Службу 3 жалобы, все из которых были признаны обоснованными и Заказчику было выдано предписание о пересмотре результатов конкурса в соответствии с мотивированными решениями комиссии. Заказчик не исполнил выданные предписания, что было подтверждено внеплановой проверкой ФАС. Несмотря на то, что решением ФАС результаты конкурса были отменены и было предписано провести его снова, Заказчик, 18 мая 2018 года заключил контракт с ООО "Медиа-Диалог".

Стоит обратить внимание, что согласно отчёту Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга в 2017 году, ГБУ "Город+" фактически выполнило на 13% больший объём государственного задания чем в 2018-м году. И это при том факте, что в последнем квартале 2017 года, ГБУ "Город+" не имело контракта на размещение информационных материалов со сторонними организациями и осуществляло деятельность только силами собственной редакции.

Госзакупки и контракты за 2017 год

1. Оснащение студии. Участник: ООО "ОКНО-ТВ СЕВЕРО-ЗАПАД".

2. Оснащение редакции. Участник: ИП Полякова Елена Михайловна.

3. Оснащение студии. Участник: ООО "ОКНО-ТВ СЕВЕРО-ЗАПАД".

4. Техподдержка сайта. Участники: ООО "Когорта-М", ООО "РуНетСофт", ООО "Доступный сервис" и ООО "Цифровой элемент".

5. Закупка передвижной телевизионной станции. Участник: ООО "Корпоративные Системы".

6. Работы по развитию сайта. Участник: ООО "Когорта-М".

7. Техподдержка сайта. Участники: ООО "Когорта-М" и ООО "ПРВмедиа".

8. Оказание услуг по аппаратно-программному производству видеоматериалов. (Подробности по сноске №2). Участники: ООО "ПРВмедиа" и ООО "ГНУ/Линуксцентр".

9. Производство видеороликов. Первый контракт, в котором указано конкретное количество видеоматериалов, которое необходимо произвести (54шт). Участники: ООО "Медиа Платформа", ООО "Студия Ф", ООО "Талана +", Физ. лицо Золотов Денис Александрович.

10. Размещение информации на сайте. Оплата 10902 рублей за день. Участник: ООО "Когорта-М", ООО "Медиа-Диалог".

11. Оснащение студии. Участник: ООО "ТВ ЭКСПЕРТ".

12. Размещение информации на сайте. (Подробности по сноске №1). Оплата 32055 рублей за день. Участники: ООО "Когорта-М", ООО "Медиа-Диалог", ООО "РуНетСофт".

13. Оснащение студии. Участник: ООО "ОКНО-ТВ СЕВЕРО-ЗАПАД"

14. Техподдержка сайта. Участники: ООО "Когорта-М", ООО "Н-КОПИ".

Важные детали:

В 2018 году к руководству ГБУ "Город+" был приглашён Николай Каменев. Вместе с новым руководством ГБУ "Город+" мы видим появление нового активного успешного участника конкурсов ООО "Когорта-М", смело берущего на себя как производство информационных материалов, так и IT поддержку сайтов, которой при старом руководстве занималось исключительно ООО "ПРВмедиа".

Где появляется новый квази-аффилированный Исполнитель, там должен появиться и новый второй участник конкурсов, предположительно имитирующий конкурентность закупки. Обратим внимание на ООО "Н-КОПИ", до 2018 года это юр. лицо занималось исключительно производством газет, а к концу 2018-го года вдруг решило поучаствовать в конкурсах по разработке сайтов и поддержке программно-технических комплексов (три конкурса), правда только для ГБУ "Город+" и только в аккомпанемент главному Исполнителю ООО "Кагорта-М".

Интересным фактом является то, что после перехода Николая Каменева на работу в ГБУ "Город+", с конца 2017 года, юр. лицо ООО "Н-КОПИ" попало в опалу и лишилась возможности участвовать даже в конкурсах на производство газет, несколько лет не вело деятельности, а в 2021 году было полностью ликвидировано.

Внимательно посмотрим на конкурс № 0372200289818000027. Следует обратить внимание на то, что конкурс содержит требование о необходимости проведения не менее 100 многокамерных прямых трансляций в течение 365 дней, включая их продюсирование, администрирование, согласование.

Цитата:

При этом, участник конкурса ООО "ПРВмедиа", из-за появления "внепланового и внесистемного конкурента" в лице АНО "Шаг Вперёд", смело снижает цену предложения на ~25% от НМЦ до 1737400 рублей, что составляет 17374 рубля за одну трансляцию. Даже на то время, это исключительно низкая стоимость для такого объёма работ. Сама НМЦ была занижена, чтобы никто их профессиональных участников ранка не заинтересовался этим контрактом. Для понимания ситуации, чтобы подготавливать и проводить раз в 3 дня одну многокамерную трансляцию нужно иметь штат сотрудников в размере минимум 7 человек (продюсер, администратор, инженер, режиссёр прямого эфира, звукорежиссёр, минимум два оператора), ежемесячный зарплатный фонд такого набора специалистов в 2018 году составлял около 400т.р. + 32% зарплатных налогов = около 550т.р. + налоги компании 6% = около 580т.р. + минимально разумная прибыль компании в 25% получаем 750т.р. в месяц. 750т.р. * 12 месяц = 9 000 000 рублей или 90т.р. за одну трансляцию. В этой сумме не учтена амортизация трансляционного оборудования, т.к. оно "предоставлялось Заказчиком". И конечно, Исполнитель в лице ООО "ПРВмедиа" не боится того, что фраза "не менее 100 трансляций" неожиданно не превратится, допустим в 200 трансляций, чего сторонний участник конкурса никак исключать не может.

Загадка успешного исполнения контактов типа 0372200289818000027 ООО "ПРВмедиа" предположительнно заключается в том, что всю работу делали штатные сотрудники ГБУ "Город+", а ООО "ПРВмедиа" просто отводило дополнительный ручеёк от общего потока в нужное русло.

Выводы:

ГБУ "Город+" продолжило вкладываться в и без того обширные средства производства (оборудование редакции и студии) при этом увеличивая поток финансирования как унаследованных квази-аффилированных юр. лиц, так и привлекая новые юр. лица для участия в этой схеме.

Госзакупки и контракты за 2019 год

1. Оформление студии. Участник: ООО "Оформление и декорации".

2. Размещение информации на сайте. В ТЗ появились конкретные объёмы производства информационных материалов. Участник: ООО "Медиа-Диалог".

3. Оснащение редакции. Участник: ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ".

4. Оснащение студии. Участник: ООО "ОКНО-ТВ СЕВЕРО-ЗАПАД".

5. Оснащение студии. Участник: ООО "ОКНО-ТВ СЕВЕРО-ЗАПАД".

Выводы:

Как мы видим, в 2019 году происходит серьёзное изменение финансовых потоков, полностью исчезают расходы на техподдержку сайта, расходы на поддержку аппаратно-технического комплекса видеопроизводства и заключается единственный контракт на создание контента для сайта, причём в контракте внесены изменения, приводящие его в соответствие требованиями 44ФЗ.

В последующие годы конкурсов на создание контента для сайта и техподдержку программно-технического комплекса видеопроизводства не заключалось. В последующей истории гос. контрактов ГБУ "Город+" подозрительных закупок не появляется.

Произошли данные серьёзные изменения в политике распределения финансовых потоков после завершения проверки деятельности ГБУ "Город+" Контрольно-счётной палатой Санкт-Петербурга.

Общие выводы

ГБУ "Город+" в период с 2016 по конец 2018 года заключило 13 крайне подозрительных государственных контрактов и ещё 8 просто подозрительных контрактов.

Среди просто подозрительных контрактов находятся контракты на техподдержку сайта. По сути, это контракты на хостинг сайта, сумма которых, на наш взгляд, очень сильно завышена. Наши подозрения подтверждаются тем, что эти контакты также пропали из закупок после завершения проверки КСП СПб.

Основные получатели подозрительных финансовых потоков ГБУ "Город+":

ООО "Медиа-Диалог" 7 контрактов на сумму больше 26м.р. 3000 + 2790 + 3900 + 4764 + 4796 + 3455 + 3684

ООО "ПРВмедиа" 7 контрактов на 844 + 547 + 971 + 821 + 971 + 869 + 2446 (1737) = 7469000 рублей

ООО "ПиАР Приоритет" 5 контрактов на 843 + 548 + 832 + 1178 + 1349 = 4750000 рублей

ООО "Кагорта-М" Приоритет" 5 контрактов на 1437 (750) + 1290 (528) + 539 (240) + 1668 (800) + 2500 (2375) + 726 (704) + 2026 = 10186000 рублей.

В сумме получается, что за 3 года ГБУ "Город+" заключило подозрительных контрактов на сумму 48 миллионов рублей. И это только те контракты, который явно бросаются в глаза при анализе их конкурсной документации. Контрольно-счётная палата Санкт-Петербурга выявила нарушения в сумме на 118 миллионов рублей за более короткий период времени.

Важно отметить, что фактически единственными государственными контрактами организации ООО "ПРВмедиа" были контракты с ГБУ "Город+" и Администрацией губернатора. Фактически это был один и тот-же контракт, мигрировавший от Администрации губернатора времён Полтавченко к ГБУ "Город+". Похожая ситуация и с юридическим лицом ООО "ПиАР Приоритет". Оба юридических лица перестали участвовать в государственных закупках после завершения работы Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга.

Анализ типовых контрактов, сделанных по квази-аффилированные организации.

Сноска №1 0372200289816000001 Типовой контракт на производство информационных материалов.

Несмотря на то, что контракт о подготовке и размещении информации на сайте, техническое задание составлено так, чтобы у любого желающего поучаствовать в конкурсе это желание как можно быстрее, с первого взгляда на ТЗ отпало. В ТЗ перечислены не только все возможные формы материалов, включая проведение прямых трансляций, обязанность создания которых возлагаются на Исполнителя, а также требования к развитию и продвижению портала, многоконтентности и интерактивности с посетителями, что является задачей разработки функционала сайта, а не его наполнения контентом. Однако при внимательном изучении ТЗ в нём нет никаких конкретных целевых значений, которые необходимо достичь или объёмов по оказаниям услуг.

Оплата производится за день оказания услуг без указания объёмов услуг, который надо оказать. Таким образом сторонний участник конкурса не может оценить трудозатраты на оказание услуг, т.к. объём услуг неизвестен. Это нарушение 44ФЗ

В договоре указаны штрафные санкции за просрочку и нарушение обязательств обязательств, но по ТЗ фактически обязательства отсутствуют, т.к. нет требований к объему оказания услуг в единицу времени. Объёмом признано само время, а значит просрочка невозможна. Очень красивое решение…

Всё перечисленное является типичным набором признакоы контрактов, подготовленных под аффилированных исполнителей.

Сноска №2 0372200289816000002 Типовой контракт на обеспечение работы программно-аппаратного комплекса видеопроизводства.

Контракт содержит подробное описание требований к качественным и техническим характеристикам аппаратно-программного комплекса, суть контракта заключается в том, что Заказчик передаёт Исполнителю некое неизвестное оборудование, на котором

Исполнитель должен обеспечить работу некой сторонней редакции по производству аудиовизуального контента.

Помимо дикости самой схемы, когда Заказчик наняв "Редакцию" по одному контакту, даёт этой редакции ещё и средства производства через ещё одну фирму прокладку, выплачивая ей за это ещё и деньги, в этом контракте есть ещё следующие маркеры мутной закупки под квази-аффилированное юр. лицо:

1. Нет никаких реальных требований к объёмам оказания услуг.

2. Оплата работ исполнителя осуществляется по факту истечения времени действия контракта (посуточная тарификация).

3. Штрафные санкции описаны так, что не могут быть применены из-за отсутствия требований к объёму оказания конкретных услуг и невозможности просрочки из-за фиксации объёма в днях.

4. Невозможность оценки объёма реально оказываемых услуг Исполнителем из-за отсутствия описания передаваемого программного-аппаратного комплекса. Фактически сторонний участник конкурса не может оценить соответствие профессиональных навыков своих сотрудников требованиям, предъявляемым тем оборудованием, которое по контракту требуется ввести в эксплуатацию в сторонней редакции.

Этот контракт исключительно лоялен Исполнителю, при этом реальный объём работу по нему невозможно оценить, а значит сторонний участник конкурса не может в нём принять участие. Фактически конкурсная документация составлена с нарушением актуальных на тот момент и на сегодня требований 44ФЗ, т.к. ограничивает конкуренцию. Только Аффилированный исполнитель может корректно оценить объём работы.

В реальности у ГБУ "Город+" есть помещение студии, расположенное по его юр. адресу, со всем необходимым оборудованием и инженерно-техническим персоналом по его обслуживанию.

Поэтому у редакции Питер.ТВ закрадывается оценочное суждение о том, что фактически никакое оборудование никуда не передавалось (в договоре даже нет формы акта передачи оборудования, не говоря уж о списке самого оборудования), да и его наладка в студии осуществлялась самими сотрудниками ГБУ "Город+", а сами деньги за данные услуги просто отводились ручейками на дополнительные премии особо отличившимся руководителям, которые так спешно покидали сей замечательный лайнер, бороздивший поля информационного фронта. Конечно, для того, что бы закравшееся оценочно суждение превратилось в фактическое обвинение по правильно квалифицированной статье (мошенничество или кража) необходимо проведение соответствующих следственных действий по опросу как участников данной сделки, так и работников ГБУ "Город+", обсуживавших в то время студийный комплекс организации.

