Оглашен приговор мужчине, который избил водителя "скорой" в Невском районе

Обвиняемый признал вину, раскаялся.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, которому вменили ст. 116 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

В июле прошлого года возле дома по проспекту Большевиков подсудимый подошел к водителю скорой помощи и повалил его на землю, пострадавший ударился ногой. Затем злоумышленник начал пинать мужчину.

Обвиняемый признал вину, раскаялся и пояснил, что в тот день находился в состоянии опьянения, из-за чего прилег и уснул. Прохожие вызвали для него "скорую", на это он отреагировал агрессивно.

Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием из зарплаты в доход государства 10% ежемесячно.

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