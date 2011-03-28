  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Оглашен приговор мужчине, который избил водителя "скорой" в Невском районе
Сегодня, 16:31
138
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Оглашен приговор мужчине, который избил водителя "скорой" в Невском районе

0 0

Обвиняемый признал вину, раскаялся.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, которому вменили ст. 116 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. 

В июле прошлого года возле дома по проспекту Большевиков подсудимый подошел к водителю скорой помощи и повалил его на землю, пострадавший ударился ногой. Затем злоумышленник начал пинать мужчину. 

Обвиняемый признал вину, раскаялся и пояснил, что в тот день находился в состоянии опьянения, из-за чего прилег и уснул. Прохожие вызвали для него "скорую", на это он отреагировал агрессивно. 

Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием из зарплаты в доход государства 10% ежемесячно. 

Ранее на Piter.TV: петербуржца осудили почти на 2 года за хулиганство в отношении пешехода. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии