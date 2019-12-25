Петербуржца осудили почти на 2 года за хулиганство в отношении пешехода

Суд принял во внимание факты компенсации морального вреда жертве и принесённые публичные извинения.

Калининский районный суд Петербурга завершил разбирательство по делу о хулиганстве, возбужденному против местного жителя. Инцидент произошёл 10 июля 2024 года на улице Демьяна Бедного.

Материалы следствия подтверждают, что подсудимый, покидая территорию парковки на автомобиле, проигнорировал наличие велосипедиста и пешехода, отказавшись уступить им дорогу. Получив замечание от прохожего, мужчина отреагировал грубо, прибегнув к нецензурной лексике и угрозам, вызвав состояние тревоги у потерпевшего, почувствовавшего опасность для собственной безопасности.

Учитывалось отсутствие прежних судимостей обвиняемого, признание вины и искреннее раскаяние. Суд принял во внимание факты компенсации морального вреда жертве и принесённые публичные извинения. Положительная характеристика обвиняемого со стороны соседей и близких свидетельствует о его уважительном отношении к окружающим людям, оказании поддержки больной матери и престарелым родственникам.

Действия мужчины расценены судом как преступление, предусмотренное первой частью статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), за что назначено наказание в виде полутора лет отбывания наказания в колонии-поселении.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге будут судить мужчину, который выстрелил из рогатки по окну соседа на Науки.

Фото: Piter.TV