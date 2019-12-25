Петербургская прокуратура утвердила обвинение по делу о сокрытии 5 млн рублей гендиректором фирмы

У компании была возможность погасить задолженность перед налоговой.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего уроженца Пермского края. Ему вменяют ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 6 ноября.

По версии следствия, с марта 2024 года фигурант являлся генеральным директором коммерческой организации. Он знал о наличии у фирмы нарастающей недоимки по налогам и страховым взносам, а также о том, что налоговая служба планирует принять меры принудительного взыскания. У компании была возможность погасить задолженность, однако мужчина использовал ее средства на другие цели и производил расчеты через банковские счета сторонних юридических лиц.

В результате размер сокрытой суммы составил порядка 5 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: коммерческая организация задолжала машинисту более 170 тыс. рублей зарплаты в Петербурге.

Фото: Piter.TV