Коммерческая организация задолжала машинисту более 170 тыс. рублей зарплаты в Петербурге

Мужчина уволился из компании по собственному желанию.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Надзорное ведомство выяснило, что в июле машинист экскаватора-погрузчика уволился из коммерческой организации по собственному желанию, однако работодатель не произвел с ним окончательный расчет. Размер задолженности составил более 176 тыс. рублей.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании, которое в настоящее время рассматривают. Фактическое погашение долга контролируется.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге после вмешательства прокуратуры детсад вернул семье 244 тыс. рублей. Родители шестилетней девочки оплатили услуги учреждения, воспользовавшись средствами маткапитала, а затем расторгли договор.

Фото: Piter.TV