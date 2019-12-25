Коммерческая организация задолжала машинисту более 170 тыс. рублей зарплаты в Петербурге

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Надзорное ведомство выяснило, что в июле машинист экскаватора-погрузчика уволился из коммерческой организации по собственному желанию, однако работодатель не произвел с ним окончательный расчет. Размер задолженности составил более 176 тыс. рублей.
Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании, которое в настоящее время рассматривают. Фактическое погашение долга контролируется.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге после вмешательства прокуратуры детсад вернул семье 244 тыс. рублей. Родители шестилетней девочки оплатили услуги учреждения, воспользовавшись средствами маткапитала, а затем расторгли договор.
Фото: Piter.TV
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