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Коммерческая организация задолжала машинисту более 170 тыс. рублей зарплаты в Петербурге
Сегодня, 11:59
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Коммерческая организация задолжала машинисту более 170 тыс. рублей зарплаты в Петербурге

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Мужчина уволился из компании по собственному желанию.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Надзорное ведомство выяснило, что в июле машинист экскаватора-погрузчика уволился из коммерческой организации по собственному желанию, однако работодатель не произвел с ним окончательный расчет. Размер задолженности составил более 176 тыс. рублей. 

Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании, которое в настоящее время рассматривают. Фактическое погашение долга контролируется. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге после вмешательства прокуратуры детсад вернул семье 244 тыс. рублей. Родители шестилетней девочки оплатили услуги учреждения, воспользовавшись средствами маткапитала, а затем расторгли договор. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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