В Петербурге после вмешательства прокуратуры детсад вернул 244 тыс. рублей

Родители шестилетней девочки оплатили услуги частного детсада, воспользовавшись средствами маткапитала, а затем расторгли договор.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о государственной поддержке семей по обращению местной жительницы. Об этом рассказали 28 октября в надзорном ведомстве.

Было установлено, что родители шестилетней девочки оплатили услуги частного детского сада на Малой Разночинной улице, воспользовавшись средствами материнского капитала. Затем в феврале по личным причинам мать ребенка расторгла договор. Однако учреждение не вернуло неиспользованную часть денег в региональное отделение Социального фонда России.

Прокурор внес представление в адрес директора детсада. В результате нарушение устранили, на расчетный счет потерпевшей поступили 244 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV