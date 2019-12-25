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В Петербурге после вмешательства прокуратуры детсад вернул 244 тыс. рублей
Сегодня, 10:03
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В Петербурге после вмешательства прокуратуры детсад вернул 244 тыс. рублей

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Родители шестилетней девочки оплатили услуги частного детсада, воспользовавшись средствами маткапитала, а затем расторгли договор.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о государственной поддержке семей по обращению местной жительницы. Об этом рассказали 28 октября в надзорном ведомстве. 

Было установлено, что родители шестилетней девочки оплатили услуги частного детского сада на Малой Разночинной улице, воспользовавшись средствами материнского капитала. Затем в феврале по личным причинам мать ребенка расторгла договор. Однако учреждение не вернуло неиспользованную часть денег в региональное отделение Социального фонда России. 

Прокурор внес представление в адрес директора детсада. В результате нарушение устранили, на расчетный счет потерпевшей поступили 244 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: прокуратура выявила нарушения при ремонте трамвайных путей на Бухарестской улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: материнский капитал, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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