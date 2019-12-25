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Прокуратура выявила нарушения при ремонте трамвайных путей на Бухарестской улице
Сегодня, 11:53
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Прокуратура выявила нарушения при ремонте трамвайных путей на Бухарестской улице

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На участке от улицы Димитрова до Дунайского проспекта хранились материалы и оборудование.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере благоустройства. 

По данным надзорного ведомства, во время ремонта трамвайных путей на Бухарестской улице на участке от улицы Димитрова до Дунайского проспекта хранились материалы и оборудование. Все это складировали вне ограждения места производства работ и без необходимых дорожных знаков. 

Прокуратура внесла представление в адрес заказчика ремонтных работ, в результате все нарушения устранили. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка с инвалидностью получит льготное медизделие благодаря прокуратуре. Женщине нужны были сенсоры для мониторинга глюкозы в крови.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: прокуратура, ремонтные работы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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