Прокуратура выявила нарушения при ремонте трамвайных путей на Бухарестской улице

На участке от улицы Димитрова до Дунайского проспекта хранились материалы и оборудование.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере благоустройства.

По данным надзорного ведомства, во время ремонта трамвайных путей на Бухарестской улице на участке от улицы Димитрова до Дунайского проспекта хранились материалы и оборудование. Все это складировали вне ограждения места производства работ и без необходимых дорожных знаков.

Прокуратура внесла представление в адрес заказчика ремонтных работ, в результате все нарушения устранили.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка с инвалидностью получит льготное медизделие благодаря прокуратуре. Женщине нужны были сенсоры для мониторинга глюкозы в крови.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга