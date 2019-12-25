Петербурженка с инвалидностью получит льготное медизделие благодаря прокуратуре

Женщине нужны были сенсоры для мониторинга глюкозы в крови.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны жизни и здоровья граждан по обращению местной жительницы. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 27 октября.

Было установлено, что женщину с инвалидностью не обеспечили своевременно сенсорами для мониторинга глюкозы в крови. По этой причине прокурор направил в суд исковое заявление об обеспечении пациента медицинскими изделиями в необходимом количестве, и требования удовлетворили.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге коммерческая организация задолжала сотрудникам более 400 тыс. рублей. Зарплату ожидали восемь работников. В результате благодаря прокуратуре долг погасили в полном объеме.

Фото: Piter.TV