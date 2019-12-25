В Петербурге коммерческая организация задолжала сотрудникам более 400 тыс. рублей

Зарплату ожидали восемь работников.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства по обращению местных жителей.

Было установлено, что в коммерческой организации образовалась задолженность по заработной плате перед восемью сотрудниками: они ожидали более 400 тыс. рублей, рассказали 26 октября в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью. По результатам его рассмотрения долг погасили в полном объеме, трудовые права потерпевших восстановлены.

Ранее на Piter.TV: петербургская организация задолжала сотрудникам свыше 600 тыс. рублей. В результате принятых мер компания вернула все средства своим работникам.

Фото: Piter.TV