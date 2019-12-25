Петербургская организация задолжала сотрудникам свыше 600 тыс. рублей

В результате принятых мер компания вернула все средства своим работникам.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга проверила соблюдение трудового законодательства. Об этом сообщили 21 октября в надзорном ведомстве.

Было установлено, что руководство коммерческой организации не выплачивало заработную плату пяти сотрудникам. Общая сумма задолженности составила более 600 тыс. рублей. Прокуратура вносила представление работодателю с требованием устранить нарушения.

В результате принятых мер компания вернула все средства своим работникам, их права восстановлены.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга общество с ограниченной ответственностью погасило долг по зарплате в 3,3 млн рублей.

Фото: Piter.TV