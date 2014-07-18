В Белгородской области региональный маткапитал вырастет в 1,5 раза

Вячеслав Гладков раскрыл условия, которые позволят получить соцподдержку от региона.

Размер регионального материнского капитала увеличится на территории Белгородской области с 1 января 2026 года в 1,5 раза, до 150 тысяч рублей. Сейчас же сумма составляет 94 тысячи рублей. Соответствующее заявление подписчикам сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-аккаунте. Российский чиновник заметил, что на получение такой социальной поддержки могут рассчитывать женщины, зарегистрированные на территории субъекта не менее одного года, при рождении третьего и последующих детей, но только единожды. При этом власти не будут учитывать доход семьи.

Понимаем, что каждый ребенок - это большой труд и, конечно же, большие затраты для каждой семьи: и улучшение жилищных условий, и много-много других решений, которые требуются при региональной, федеральной поддержке. Вячеслав Гладков, глава региона

Когда ребенку исполнится год, денежные средства из регионального маткапитала можно направить на приобретение или строительство жилплощади проведение капитального или текущего ремонта в жилых помещениях по месту проживания несовершеннолетнего, покупку строительных материалов, погашение основного долга и уплату процентов по жилищным кредитам, а также приобретение и установку внутридомового газового, отопительного или электрооборудования, индивидуальных приборов учета.

Гладков поручил представить к наградам раненных при атаке дрона ВСУ медиков.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков